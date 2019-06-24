موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني| رابط استعلام النتيجة الرسمي LMS

يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، حيث أن السؤال الغالب في الوقت الحالي هو متى تظهر نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019، وهنا يجب العلم بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال مؤتمراً صحفياً تعقده وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.
وإضافة إلى رغبة الطلاب والطالبات في معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 النظام الحديث “نظام التابلت” الفصل الدراسي الثاني 2019، فإنهم يرغبون أيضاً في معرفة الموقع الإلكتروني الذي سيتم رفع نتيجة أولى ثانوي عليه، حيث أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية التي من المقرر أن يتم نشر النتائج عليها، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نُجيب لأبنائنا الطلاب والطالبات عن السؤال الأهم بالنسبة لهم وهو متى تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019م، بالإضافة إلى إرفاق العديد من الروابط الرسمية للمواقع التعليمية الإلكترونية الخاصة بمرحلة الثانوية العامة ومنهم منصة LMS للنتائج الإلكترونية أو بوابة الثانوية العامة.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
يتم التصريح بشكل مستمر عن أخر المستجدات حول ما يخص مرحلة الثانوي العام وما يتعلق بالنظام الجديد للتعليم في مصر من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وقد كشف عن العديد من الأمور التي تتعلق بنظام التابلت ونظام الأسئلة الامتحانية الجديدة، ولكنه لم يكشف حتى الآن (الأحد الموافق لتاريخ 16 يونيو 2019) عن موعد عقد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله إطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019م.
وسط ترقب كبير تسوده حالةً من القلق والخوف والتوتر من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 واعتمادها ومن ثم نشرها رسمياً، فقد وجب التنويه من جانبنا على كافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بضرورة عدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من أخبار قد تكون كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أن هناك ما يتم تداوله من معلومات تخص موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي وطريقة استخراجها وغيرها من الأمور الأخرى، ويتم استغلال ترقب النتيجة من جانب رواد هذه المواقع من أجل زيادة أعداد المتابعين وجلب متابعين جُدد أو لأهدافٍ أخرى.
وهنا وجب علينا التنويه بعدم الالتفات لمثل هذه الأمور والشائعات، حيث زادت الاستفسارات من جانب عن بعض الأمور التي ليس لها أي علاقة بما يتم التصريح به بشكل رسمي من جانب وزير التربية والتعليم مثل (هل سينجح كافة الطلاب والطالبات، هلي سيرسب جميع الطلاب، سيتم إعلان نتيجة أولى ثانوي يوم الأحد، سيتم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولن يتاح ذلك من خلال نظام التابلت)، مثل هذه الأسئلة لم يتم التطرق إليها من جانب الوزارة، ويجب متابعة الحسابات الرسمية للوزارة لأخذ المعلومات الصحيحة والمؤكدة منها، وسيتم نشر كافة التفاصيل عبر موقعنا موقع نجوم مصرية فور التصريح الرسمي بها من قبل الوزارة.
نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني
السؤال الذي يشغل بال الكثيرين من أبنائنا وبناتنا هو من أي موقعاً إلكترونياً سيتيح لهم استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019؟، وللجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر أولاً أنه لم يتم التصريح رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم عن تحديد الموقع الذي سيتم من خلاله جلب نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي جميع المحافظات، ويمكنكم استعلام نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:
رابط استعلام النتيجة الرسمي (g10.emis.gov.eg).
جدول توزيع درجات الصف الأول الثانوي
ننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية جدولاً يضم توزيع الدرجات للصف الأول الثانوي متضمناً للمادة والدرجة النهائية ودرجة النجاح في كل مادة من المواد الدراسية، حيث يمكنكم التعرف على درجات كل مادة من خلال الجدول التالي:
|م
|المادة
|الدرجة النهائية
|درجة النجاح
|1
|اللغة العربية
|50 درجة
|25 درجة
|2
|اللغة الإنجليزية
|40 درجة
|20 درجة
|3
|اللغة الفرنسية
|30 درجة
|15 درجة
|4
|الرياضيات
|40 درجة
|20 درجة
|5
|التاريخ
|20 درجة
|10 درجات
|6
|الجغرافيا
|20 درجة
|10 درجات
|7
|الفلسفة
|20 درجة
|10 درجات
|8
|الفيزياء
|20 درجة
|10 درجات
|9
|الكيمياء
|20 درجة
|10 درجات
|10
|الأحياء
|20 درجة
|10 درجات
ويجب العلم أنه لم يتم حتى الآن (السبت 22 يونيو 2019م) الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم، وسيتم موافاتكم بأخر أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي فور الكشف عنها بمشيئة الله تعالى.
خدمة تواصل الإلكترونية
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مركز معلومات وزارة التربية والتعليم خدمة تواصل الإلكترونية من أجل استقبال طلبات الاستفسارات التي تتعلق بالمعلمين والطلاب/الطالبات وأولياء الأمور وكافة المهتمين بالتعليم، حيث يمكنكم التواصل مع الوزارة من خلال الموقع التالي (tawasol)، ويتم الدخول من خلال كتابة بعض البيانات الخاصة بك التي تتمثل في التالي:
- الرقم القومي كاملاً.
- تاريخ الميلاد (سنة، شهر، يوم)
- اختيار المحافظة من القائمة المنسدلة.
- اختيار النوع (ذكر، أنثى).
وبعد ذلك سيتم تحويلك للصفحة الخاصة بتقديم الاستفسار أو الاقتراح، حيث يتم إدخال صفة مقدم الطلب سواء كان طالباً أو ولي أمر أو معلماً، ثم تصنيف الموضوع الرئيسي، ثم اختيار مجال الموضوع الرئيسي، ثم كتابة النص التفصيلي للطلب المرغوب تقديمه، وفي الناحية الأخرى عليك كتابة بياناتك الشخصية (اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، المحافظة، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، التليفون المحمول)، وبعد ‘كمال كافة البيانات فعليك الضغط على “إرسال”، وسيأخذ الطلب المقدم رقماً، ويجب العلم أن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لم يتم الكشف عنه حتى الآن رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم.
ويجب العلم أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده من جانب وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى هذه اللحظة لبيان العديد من الأمور التي تشغل بال العديد من الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي مثل:
- طريقة استخراج نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني.
- الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله جلب نتيجة امتحانات أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني.
- الكشف عن أسماء أوائل الطلاب للصف الأول الثانوي 2019.
استعلام نتيجة الصف الأول الثانوي
تم عقد المؤتمر الصحفي المنتظر من جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وقد بلغت نسبة نجاح الطلاب والطالبات للصف الأول الثانوي 91.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات النهائية.
ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الآن يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني الرسمي المرفق، ويجب العلم أن هناك ضغطاً كبيراً على الموقع بعد الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، لذلك قد تواجهكم مشكلة تحميل صفحة النتائج، ويمكنكم ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن كود الطالب والرقم القومي، وسيتم موافاتكم بالنتيجة بمشيئة الله تعالى عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.
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التعليقات
هي النتيجة ظهرت ولا لا
هى النتيجه تعبان امتى هما وقالوا اخر يوم الاثنين الموافق ٢٤ ومفيش حاجه ظهرت وكل إما اخش على موقع مش بيفتح ارجو لو اى حد جاب النتيجه يقول عشان اعصابى ادمرت وبعدها كل إما اخش يقولوا النتيجه ظهرت ومفيش حاجه ظهرت والوزير قال فى مؤتمر صحفى ومفيش حاجه ارجو حد يجوبنى😪😭😭😭😪❤❤
هى النتيجة وتظهر انتى بالضبط احنا زهقنا😢😢
بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة.
هى النتيجة وتظهر انتى بالضبط احنا زهقنا
بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ثم اعتمادها.
هى النتيجه هتظهر امتى بقى نفسيتنا ادمرت
ي رب زي ما بتقول
طب نسبة نجاح أولي ثانوي كام
سيتم الكشف عن كافة التفاصيل من خلال المؤتمر الصحفي.
ممكن نعرف النتيجة هتبان امتي حرام عليكم بقي اعصابنا باظت والله الواحد بيتمن الموت قبل ما تظهر حرام عليكم
لم يتم الكشف عن الموعد حتى الآن.
هي النتيجة مظهرتش ليه حتي الان والا هي بتشوف غلوتها عندنا ولا ايه
لم يتم التصريح من جانب الوزارة عن موعد ظهورها حتى الآن.
هو لسه مفيش اخبار عن المؤتمر الصحفي ولا ايه ؟!
انا اعصابي تعبت من الانتظار دا بجد لازم النتيجه تظهر في اسرع وقت ممكن عشان انا قربت انتحر خلاص
لم يتم تحديد موعداً لإعلان النتائج وعقد المؤتمر الصحفي حتى الآن، وسيتم موافاتكم بأخر المستجدات فور نشرها بمشيئة الله تعالى.
انا مش عارفه هعمل ايه اصل انا يوم امتحان الكيمياء و الرياضه قفل التاب و مش عملت أي حاجه بعض ما قفل ايه اللي هيحصل بقة لو سمحت
كافة المشكلات التي واجهت الطلاب أثناء الامتحانات الوزارة على دراية بها، وصرح وزير التربية والتعليم بأنه سيتم مراعاة مصلحة الطالب.
يا مستر أحمد احنا خايفين جدا من النتيجة هل التصحيح هيكون فى صالحنا ولا لا وهل كلنا ناجحين ولا لا أصل الامتحانات جات صعبة جدا واحنا محلناش فيها كويس
سوف تكون نتيجة أولى مرضيةً للجميع بمشيئة الله تعالى، وكافة المشكلات التي واجهت الطلاب أثناء الامتحانات الوزارة على دراية بها، وصرح وزير التربية والتعليم بأنه سيتم مراعاة مصلحة الطالب.
يا مستر أحمد احنا خايفين جدا من النتيجة والامتحانات جات صعبة جدا واحنا محلناش فيها كويس هل التصحيح هيكون في صالحنا ولا لا وهل كلنا ناجحين ولا لا ارجوا من حضرتك الرد
كافة المشكلات التي واجهت الطلاب أثناء الامتحانات الوزارة على دراية بها، وصرح وزير التربية والتعليم بأنه سيتم مراعاة مصلحة الطالب، أما بالنسبة لما يتعلق بأن كافة الطلاب ناجحين أم لا، فلم تصرح الوزارة بذلك.
ي ناس مش عايزين وجع اعصاب امتي هتظهر يعني
يا مستر احنا خايفين جدا من النتيجة هل التصحيح هيكون في مصالحنا والنتيجة هتكون فى مصالحنا عامنا ولا لا ارجوا الرد
يا مستر أحمد امتحانات جات صعبة جدااا وانا خايفة جدا من النتيجة هل التصحيح هيكون فى صالحنا ولا لا فى مواد جات صعبة جدا فى الامتحانات وأن محلتش فيها كويس وخايفة من تصحيح المدرسين والنتيجة اوىىى
كافة المشكلات التي واجهت الطلاب أثناء الامتحانات الوزارة على دراية بها، وصرح وزير التربية والتعليم بأنه سيتم مراعاة مصلحة الطالب، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد ظهور النتيجة.
يعن احنا كلنا ناجحين ولا ايه انا سمعت انوا الوزير قال انوا مفيش حد راسب هل الكلام ده صح ولا خطأ
ليس هناك تصريحاً يفيد بذلك من جانب الدكتور طارق شوقي.
أستاذ احمد ما هو ال lmel ?
هي النتيجه هتظهر النهردا ولا لأ ؟ لو مش النهردا امتي ؟
لم تصرح الوزارة حتى الآن عن موعد ظهورها.
ي استاذ احمد لو سمحت انا يوم امتحان الكيمياء حليت اختر وجيت عشان احل المقالي التاب مرضيش يكتب خالص راحو خلومي قفلت الامتحان وعملولي تقرير
ف انا كدا هنجح ولا اسقط
ارجو الرد
سيتم تغليب مصلحة الطالب والحرص عليها أولاً، وهذا ما صرح به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ويجب العلم بأن الوزارة على علمٍ بما واجه الطلاب من عقبات أثناء الامتحان.
يا استاذ احمد ممكن استفسر ع حاجه
انا يوم امتحان الكيمياء بعد ماحليت اختر جيت عشان احل المقالي التاب مرضيش يكتب خالص
وخلوني قفلت الامتحان وعملولي تقرير ف انا كداا هنجح ولا اسقط 😔
ارجو الرد
ستراعي الوزارة المشاكل والعقبات التي واجهت الطلاب أثناء الاختبارات.
متى ستظهر النتيجة
لم يتم الإعلان عن موعداً محدداً لظهورها حتى الآن.
شكلها مش هتضهر
ياا جماعة هي النتيجة هتظهر امتي ؟؟
كل يوم يقولوا بكرة بكرة ومحدش شايف حاجة يعني
لم يتم الكشف عن الموعد حتى الآن.
هي النتيجة هتظهر امتي احناا انتظرناا كتير اوي كفاية كدة بقي مش كل يوم يقولو بكرة بكرة ولاشايفين حاجة
لم يتم الإعلان رسمياً عن موعد اعتماد النتيجة ونشرها أو إرسالها على التابلت حتى الآن.
يانااس ارحمونا بقاا ونبي …عرفوني هتطلع امتي ونبي اعصبنا باظت😢😣😢😢
يتم نقل التصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة فور نشرها عبر موقع نجوم مصرية،
ننتظر تصريح وزارة التربية والتعليم الرسمي بتحديد موعد نشرها.
ايوه واللهى الواحد خلاصةتعب واعصابه بازت
يا استاذ احمد انا مش عرف اجيب النتيج اذي منكن تبعت الخطوات
سيتم توضيح طريقة استخراج النتيجة من خلال المؤتمر الصحفي المنتظر عقده بمشيئة الله تعالى.
ممكن نعرف حضرتك النتيجه عتبات امتى احنا خلاص تعبنا كل يوم يقولوا اليوم إلى بعده ارجو الرد
أحنا زهقنا😤😱😠