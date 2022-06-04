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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.. خطوات الاستعلام من خلال الرابط

دينا سليمان

حالة من القلق تسود بين طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة القليوبية في انتظار الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، والتي تم أدائها خلال شهر مايو الماضي وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

يشهد محرك البحث العالمي جوجل ارتفاع كبير الآن من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بعد أن أعلنت بعض المحافظات عن الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والرصد للإجابات وجاري اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية: بالأسماء تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية 2022 القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس فور ظهورها

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أنه جاري الانتهاء من عملية التصحيح لإجابات الطلاب بالصف الثالث الإعدادي لكافة مدار محافظة القليوبية على أن تنتهي اليوم الجمعة، وعقب الانتهاء مباشرة سوف تبدأ عملية الرصد غدا السبت، ومن بعد المراجعة للتأكد أن كل طالب حصل على الدرجة التي يستحقها، ثم يتم اعتمادها والإعلان عنها، وأضاف أنه من المرجح أن يكون ذلك في منتصف الأسبوع المقبل عقب انتهاء أعمال الكنترول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

  • أولا الدخول على البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي من هنـــــــــــــــــــــــا.
  • الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • تحديد المحافظة.
  • ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • كتابة رقم الجلوس.
  • وأخيرا الضغط على استعلام وانتظار تحميل النتيجة وبالتوفيق للجميع بالنجاح.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022
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دينا سليمان

صحفية حرة ومقدمة برامج، أعمل في الصحافة منذ عام 2015 سبق لي العمل بعدد من الجرائد والمواقع الإلكترونية.

أعشق المغامرات الصحفية وتوعية الجماهير من خلال المعلومات السليمة في كافة مجالات الحياة.

حاصلة على ليسانس آداب تاريخ من جامعة القاهرة، وأعمل حاليًا على التقديم في الدراسات العليا.


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