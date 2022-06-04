موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.. خطوات الاستعلام من خلال الرابط

حالة من القلق تسود بين طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة القليوبية في انتظار الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، والتي تم أدائها خلال شهر مايو الماضي وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

يشهد محرك البحث العالمي جوجل ارتفاع كبير الآن من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2021-2022، وذلك بعد أن أعلنت بعض المحافظات عن الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة والرصد للإجابات وجاري اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أنه جاري الانتهاء من عملية التصحيح لإجابات الطلاب بالصف الثالث الإعدادي لكافة مدار محافظة القليوبية على أن تنتهي اليوم الجمعة، وعقب الانتهاء مباشرة سوف تبدأ عملية الرصد غدا السبت، ومن بعد المراجعة للتأكد أن كل طالب حصل على الدرجة التي يستحقها، ثم يتم اعتمادها والإعلان عنها، وأضاف أنه من المرجح أن يكون ذلك في منتصف الأسبوع المقبل عقب انتهاء أعمال الكنترول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022