موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. وزارة التعليم تحسم الجدل

أفادت وزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة لها بأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من المقرر لها الانتهاء يوم الثلاثاء الموافق 30 من أغسطس 2022، وعلى الفور ستتولى الجهات المختصة بالوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج امتحانات الدور الثاني على أن يتم الكشف عن النتائج فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، هذا ونسلط الضوء في التالي على أبرز المعلومات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2022.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانويه العامة 2022

في وقت سابق، كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد أكد على أن المشاكل المتعلقة بتصحيح الأوراق بالثانوية العامة تمت معالجتها وانتهت تماماً، حيث أردف بأنه قد جعل التصحيح الخاص بالامتحانات في كل كنترول على حده تجنباً للأخطاء وحرصاً على حصول كل طالب على حقوقه ودرجاته التي يستحقها كاملةً وسيتم الإعلان عن النتيجة في غضون أسبوع واحد ليتمكن الطلاب الناجحين من التقديم في التنسيق والإلتحاق بالكليات والمعاهد.

واستطرد بأن منظومة التقييم الخاصة بالثانوية العامة جاري العمل على تقييمها الآن من خلال لجنة تم اختيارها من قبل، أما عن احتمالية إلغاء أسئلة الاختيار من متعدد، فلا توجد هناك نية لذلك حيث سيتم إضافة بعض الأسئلة المقالية بمنظومة الثانوية العامة مرة أخرى.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

على هامش ما سبق ذكره، أفاد مصدر مسئول بوزارة التعليم بأن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قد بلغ نحو 152029 طالب وطالبة، إذ أن الامتحانات قد انطلقت في يوم السبت الموافق 20 من أغسطس الجاري واستمرت حتى الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر حيث تم عقد امتحان مادة الأحياء لشعبة العلمي علوم وامتحان مادة الفلسفة الشعبة الأدبية والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة الرياضية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج أوائل شهر سبتمبر القادم.

من المنتظر أن يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عقب ظهور النتيجة، أما عن انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق فتتم خلال أوائل شهر سبتمبر القادم حيث يتم تسجيل الرغبات بنجاح.