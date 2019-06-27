موعد ظهور نتيجة الدبلوم التجاري|رابط نتائج الدبلومات الفنية 2019 3 و5 سنوات برقم الجلوس

مازال البحث الكثير من الطلاب الثانوية الفنية التجارية لحظة ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 الثلاث والخمس سنوات،لذلك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في البحث يوميا على نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والتمريض على روابط الموقع الرسمي للبوابة التعليم الفني المصرية لذلك للاطمئنان على نتائج الامتحانات والمجموع الكلي التي يحصل الطلبة للالتحاق بعد ذلك بالجامعات أو المعاهد الحكومية أو الخاصة ،وكذلك من خلال هذا المقال ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات عبر البوابة الرسمية للتعليم الفني .

نتائج الدبلوم التجاري بجميع المحافظات 2019

ينتظر جميع الطلبة الدبلوم التجاري 2019 موعد إعلان الرسمي عن نتائج الدبلومات الفنية نظام 3 و5سنوات بجميع المحافظات مصر عبر البوابة الرسمية للتعليم الفني ،حيث أنتهت الامتحانات الدبلومات الفنية بجميع الأقسام التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والتمريض يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 ،وعقب الانتهاء بدأت عمليات التصحيح بجميع أوراق الامتحانات بكافة الطلبة الدبلومات الفنية في الدقة والإتقان وكذلك تحت إشراف لجان فنية متخصصة وكذلك اعمال الكنترول تتم في منتهي الدقة والإتقان والمراجعة النهائية للتصحيح ،وبعد في خلال الساعات القليلة سيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام الثلاثة والخمس سنوات برقم الجلوس من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ،وايضا الإعلان عن أسماء الأوائل على مستوي الجمهورية مصر وظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 بجميع الأقسام التجاري والصناعي والزراعي والفندقي عبر البوابة الرسمية للتعليم الفني .

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن المواقع الرسمية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 من خلال الروابط التالية :

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني من هنا

رابط بوابة الثانوي الفني من هنا

ثم ادخال رقم الجلوس في المربع المخصص.

ثم اختيار المرحلة الثانوية الفنية والقسم والشعبة (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي)

ثم الضغط علي ظهور النتيجة

وتمنيات لكم بالنجاح والتوفيق لكل طلابنا الدبلومات الفنية 2019

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