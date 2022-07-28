موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي وزارة التربية والتعليم

منذ أن تم الانتهاء من تأدية امتحانات الشهادة الثانوية وينتظر الكثير من الطلاب والطالبات، نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث قد صرحت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط الرسمي، وذلك تسهيلًا على الطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر الانترنت وتخفيفًا من الازدحام بالمدارس في مختلف محافظات جمهورية مصر، حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة كل طالب حيث بناء على نتيجة الشهادة الثانوية يتحدد مستقبل الطالب الجامعي، وسوف نوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن النتيجة وموعد ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

يتصدر البحث عن رابط النتيجة، حيث أنه وفقًا لتصريحات الوزارة سوف تعلن نتائج الصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢ على رابط الوزارة، وسوف نوضح لكم الخطوات، وهي كالتالي:

في البداية يقوم الطالب أولا بالتسجيل والدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم يقوم الطالب بعد ذلك باختيار نتائج الشهادة الثانوية ٢٠٢٢.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة منه مثل الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

في النهاية يقوم الطالب بالضغط علي زر على عرض النتيجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن الموعد الذي سوف يتم فيه الإعلان عن نتائج الصف الثالث الثانوي ٢٠٢٢، حيث قد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه مازال حتى الأن تتم عملية التصحيح.

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن عملية التصحيح تتم في سرية تامة وبدقة كاملة، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه في عملية التصحيح، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة فور اعتمادها من لجان التصحيح، سوف يتم رفعها على الروابط الرسمية، وأنه لا صحة حول ظهور النتيجة خلال هذه الفترة، علي ان تعلن في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.