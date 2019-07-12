يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 في هذه الفترة بشكل مستمر، حيث من المُقرر الإعلان عن نتيجة الثانوية الأسبوع المُقبل إلكترونياً عبر رابط وزارة التربية والتعليم مباشرةً، وذلك بعد الانتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكي تصبح النتيجة جاهزة للظهور عبر موقع الوزارة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 :-

يعيش أولياء الأمور والطلاب هذه الفترة حالة من القلق والخوف لحين ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، وهى من أهم المراحل التعليمية الذي يخوضها الطلاب، لإن من خلالها يتم تحديد مستقبله في دخوله كليات القمة لكي يلتحق بعمل أو وظيفة جيدة تكون مصدر الرزق له في الحياة، لذلك يكون الطلاب في ضغط عصبي شديد في فترة الثانوية العامة وخوضه لأداء الامتحانات.

والجدير بالذكر تم انتهاء كنترولات الثانوية العامة لهذا العام من أعمال التصحيح في كافة المواد، وبالفعل جاري رصد الدرجات الخاصة بكل مادة للطالب، ثم يتم مراجعة الدرجات والتصحيح والرصد، وبعد الانتهاء من هذه الأمور يتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة، ثم ظهور النتيجة، الذي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المُقبل بإذن الله.

ويمكن لكل طالب وطالبة الاستعلام عند نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عند ظهورها مباشرةً، من خلال رابط موقع التربية والتعليم إلكترونياً، أو عبر بوابة الثانوية العامة.

تحديث :-

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2019 غداً السبت في نهاية اليوم، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم يتم الإعلان عن النتيجة بعد انعقاد مؤتمر صحفي بقر الوزارة يوم الأحد، ويوم الإثنين يتم وصول النتيجة للمدارس لكي يتمكن الطلاب من الحصول عليها، بدون دفع أي مُقابل مادي.

عند ظهور النتيجة سوف نُعلن عنها، مع إتاحة روابط الاستعلام عنها بكل سهولة، ومن موقعنا موقع نجوم مصرية نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.