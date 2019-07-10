موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 عبر “بوابة الثانوية العامة”

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 من خلال موقع نجوم مصرية، اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة من خلال وزارة التربية والتعليم، حيث ان جميع طلاب الثانوية العامة الآن يترقبون ظهور النتيجة، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نسبة نجاح الطلاب في الامتحانات لا تتعدي 73% وذلك يعد مؤشر جيد.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس للعام 2019

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور النتيجة، برقم الجلوس في جميع المحافظات، حيث صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح بالكنترول وأن أعمال التصحيح تسير بشكل دقيق وصحيح، حيث سيتم رصد جميع الدرجات ومراجعتها قبل العرض علي وزير التربية والتعليم لاعتمادها، ثم يتم إعلان أوائل الثانوية العامة ونشر النتيجة مباشرة عبر موقع الوزارة بعد ذلك.

واضاف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات انه يمكن تحديد موعد ظهور النتيجة نهاية هذا الأسبوع، في موعد الإثنين الموافق 15 يوليو 2019.

الثانوية العامة في أرقام

الامتحانات عقدت ل670 ألف طالب علي مستوي الجمهورية خلال هذا العام

الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط

تم ظبط 960 مخالفة غش منهم الإلكتروني والجماعي وايضا التعدي علي الملاحظين

تم توقيف بعض الطلاب عن الامتحان لمدة عامين بتهمة تصوير الامتحان ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي

نسبة الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية مرتفعة جدا عن السنوات الماضية

تم التركيز علي أسئلة الكتاب المدرسي لمحاربة الدروس الخصوصية

استعلم عن النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة

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