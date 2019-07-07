موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية عبر “بوابة الأزهر” برقم الجلوس

يسر موقع نجوم مصرية أن يقدم لطلاب الثانوية الأزهرية موعد ظهور النتيجة،حيث ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بفارغ الصبر،وسوف يتم الإعلان الرسمي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 في خلال شهر يوليو الحالي.

وبالطبع سيتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية علي موقع الأزهر التعليمي بعد إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

وقد أدي طلاب الثانوية الأزهرية الأمتحانات يوم 25 مايو،وأنتهي طلاب القسم العلمي يوم 29 يونيو،وقد أتم طلاب القسم الأدبي إمتحاناتهم يوم 23 يونيو.

ومن المحتمل ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 في منتصف شهر يوليو الحالي أي يوم 15 ولم يتم إعلان الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من موقع الأزهر التعليمي

1-يتم الدخول عبر الرابط الرسمي “لموقع الأزهر التعليمي”

2-يتم أختيار فئة نتائج الإمتحانات،وستوجهك إلي صفحة النتيجة.

3-ستظهر صفحة و بها مستطيل صغير،ويتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4-إضغط علي كلمة بحث و ستظهر لك النتيجة بالبيانات الخاصة بالطالب دون أي مشاكل.

وإذا واجهتم أي صعوبة في الحصول علي النتيجة بعد ظهورها أو أردت الحصول عليها فور إعتمادها فيمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم بالتعليقات و سيتم إرساله لكم.

ونتمني النجاح و التوفيق لكل طلابنا.