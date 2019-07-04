موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 ،التي يزداد البحث عنها من خلال مختلف محركات البحث من قبل 154954 طالب، أدو الامتحانات هذا العام ويريدون أن يطمئنوا على مستقبلهم الدراسي، الذي يتحدد بناءً على هذه النتيجة والكلية التي سيلحقون بها، لذا فهي أهم مواضيع ابحث في الوقت الحالي، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية، نقدم لكم أسهل الطرق لاستخراج النتيجة وموعد إعلانها.

صرح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان في الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 154954 طالب، في القسمين العلمي والأدبي، مقسمين على 103067 طالب بالقسم الأدبي، و51887 طالب بالقسم العلمي، و155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

موعد ظهور الشهادة الثانوية الازهرية2019

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم /رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية ،أنه بمجرد الانتهاء من الامتحانات يوم 29/6/2019 ،تم على الفور البدا في عملية التصحيح ورصد الدرجات بكل دقة، لكي يأخذ كل طالب حقه ولا يضار أحد نتيجة خطأ في عملية الرصد، وأشار إلي أن عملية التصحيح والمراجعة تستغرق أسبوعين، وإعلان النتيجة ستكون يوم 15/7/2019 الجاري .

طريقة معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية2019

الدخول إلي موقع رابط البوابة الإلكترونية للأزهر. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطلاب. الضغط على زر عرض النتيجة.

المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية الأزهرية

صرح الشيخ /أحمد عبد العظيم أن نتيجة الثانوية الأزهرية هذا العام ستكون مرتفعة عن الأعوام السابقة، بناءً على نسبة النجاح في العينات العشوائية، التي تم تصحيحها في بعض المواد مبشراً للغاية، خاصة المواد الثقافية لطلاب العلمي.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية النجاح والتفوق لكافة الطلاب.