موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019 وتوقعات الحدود الدنيا للكليات

تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2019 بعد الإنتهاء من كل أعمال المرحلة الأولى للتنسيق ، والقيام بإعلان نتيجة المرحلة الأولى بالكامل ، حيث انتهى مكتب تنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق يوم الخميس الماضى الموافق 25 يوليو، ولازالنا ننتظر حتى الآن الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى ومن ثم تحديد موعد المرحلة الثانية 2019.

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موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019

بعد إنتهاء تنسيق المرحلة الأولى لعام 2019 والذى جاءت حدوده الدنيا كالآتى : 97.07% لطلاب الشعبة العلمية ، و 95% للشعبة الهندسية ، و80% للشعبة الأدبية ، والتى لوحظ الإرتفاع الكبير مقارنة بالأعوام الماضية بالكامل ويرجع ذلك لزيادة أعداد طلاب هذه المرحلة مقارنة بالأعوام الماضية وإرتفاع نسب النجاح هذا العام.

وكشفت المؤشرات الأولية عن تنسيق الكليات 2019 بوجود ارتفاع كبير لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 بحيث يكون الحد الأدنى للكليات أعلى من العام الماضى بفارق 1% علمى علوم، و 1.1% علمى رياضيات، وتزال النسب ثابتة لطلاب الشعبة الأدبية كما هى.

سوف يتم تحديد الموعد عبر بوابة الحكومة المصرية بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فوراً ،ومن المتوقع أن يكون موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019 أن يكون بعد يومان من إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2019 ، وقد يكون موعد المرحلة الثانية يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو أو كأقصى تقدير يوم الإثنين الموافق 29 يوليو.

توقعات الحدود الدنيا لتنسيق الثانوية العامة 2019

قامت المؤشرات الأولية للتنسيق بالكشف عن وجود قفزات كبيرة فى الحدود الدنيا لجميع الكليات لكل المراحل مقارنة بجميع الأعوام الماضية ، ومن المتوقع إرتفاع الحدود الدنيا للكليات بما لا يقل عن 3 درجات عن العام الماضى كأقصى حد ، ويعود ذلك لزيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع 95% فما فوق ، وكذلك الحاصلين على 90% فما فوق ، مما أدى ذلك لهذا الإرتفاع الملحوظ.

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