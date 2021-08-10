موعد تنسيق الكليات والمعاهد الفنية للعام الدراسي الجديد 2022

أصدر المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقديم لامتحانات شهادات المعادلة لخريجي الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد، للنظامين الخمس أعوام وثلاث أعوام، بهدف الالتحاق بكليات التجارة والهندسة والحقوق والزراعة وغيرها من الكليات والمعاهد التي يحق لهم التقديم فيها.

موعد تنسيق الكليات والمعاهد الفنية للعام الدراسي الجديد

أعلن المجلس الأعلى للجامعات في مصر عن موعد تنسيق الكليات والمعاهد الفنية للعام الدراسي الجديد لنظام الثلاث سنوات وخمس سنوات للدبلومات الفنية بجميع شعبها التجارية والصناعية والفندقية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 من أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، للالتحاق بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والزراعة.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للجامعات أن التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بإحدى الكليات المتاحة للدبلومات يكون من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن موعد التقديم لأداء امتحانات معادلة الدبلومات من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

مواعيد تقدم طلبة الدبلومات الفنية إلى مكتب التنسيق

أعلن موقع التنسيق عن بعض الإرشادات التي يجب على الطلاب المستجدين الاهتمام بها أثناء إضافة الرغبات الخاصة بهم.