بعد إنتهاء تنسيق المرحلة الأولى وبدأ المرحلة الثانية وتحديد الموعد الذي سوف تنتهي به، فلقد بدأ البحث بشكل متكرر على موعد تقليل الأغتراب 2022- 2023 وأهم الشروط وقواعد التحويل المحددة رسميًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك حتى يتمكن الطلاب من التحويل إلى الكليات المناظرة والغير مناظرة، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

موعد تقليل الأغتراب 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مختلف تفاصيل موعد تقليل الأغتراب، والتي يبحث عنها الطلاب بشكل متكرر الذين قد تم ترشيحهم إلى كليات بعيدة جفراغيًا، وسوف يكون ذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وذلك من خلال الدخول على موقع التنسيق.

رابط موقع تقليل الأغتراب

بالنسبة إلى الرابط الرسمي لتقليل الأغتراب فإنه يتم من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة لتبدأ مرحلة تقليل الأغتراب في الموعد المحدد لها، وسوف يكون هذا بعد الإعلان مباشرة من قبل وزارة التعليم العالي على بدأ مرحلة تقليل الأغتراب، وسوف يتم استقبال الطلبات بشكل إلكتروني في الموعد المحدد.

شروط وقواعد تقليل الأغتراب

لقد تم الإعلان على بعض الشروط الأساسية والقواعد التي يتم النظر إليها عند تقليل الأغتراب للطلاب، والتي تتمثل في الآتي: