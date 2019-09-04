موعد تقديم التظلمات على نتائج الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019.. من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية

فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019، فقد اعلن رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية فن فتح باب تلقى الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019، وذلك بعد أن أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني من هنا.







على أن يتم تلقى طلبات التظلم بدا من يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 و يستمر تلقي الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 19/9/2019، كما اعلن أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، مما يجعل عملية تقديم الطعون ايسر، كما تتفادى كافة المشكلات والسلبيات التي ظهرت في الدور الأول.

وقد اعتمد وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، بنسبة نجاح بلغت 74% للقسم العلمي، وبنسبة 87% للقسم الأدبي، بنسبة نجاح عامة بلغت 82.9%، من إجمالي 75 ألف طالب وطالبة، تقدموا لامتحانات الدور الثاني.







وقد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 17/8/2019 وانتهي الطلاب من أداء الامتحانات يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2019، وللاطلاع على نتيجة الدور الثاني من الثانوية الأزهرية 2019 من خلال الرابط التالي برقم الجلوس: نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

تنسيق الثانوية الأزهرية الدور الثاني:-







وبعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 للدور الثاني، سيفتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق الثانوية الأزهرية 2019، كما سيتاح تسجيل الرغبات للمستنفذين لرغباتهم والمتخلفين في المرحلة الأولى، والتي استمرت من 19 أغسطس حتى 25 أغسطس 2019.