‏موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات طلاب الدبلومات الفنية ‏2023

اعلنت ‏وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ‏عن تسليم أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية في يوم الخميس القادم حيث أشارت الوزارة إلى أن ‏لجان النظام والمراقبة قامت ‏إعداد أرقام جلوس الطلاب للعام الدراسي الحالي 2023 للإستعداد إلى أداء امتحانات ‏نهاية العام الدراسي.

‏موعد استلام أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية

‏من المقرر ان وزارة التربية والتعليم ‏أكدت على استلام أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية في يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو 2023 في كافة المدارس وشددت الوزارة على تكليف المسؤولين للإستعداد إلى امتحانات نهاية العام الدراسي من تجهيز استراحات خاصة للمعلمين ‏حتى لا يعوقهم أي صعوبات.

‏‏امتحانات طلاب الدبلومات الفنية ‏2023

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أكدت وزارة التربية والتعليم ان ‏760 الف ‏طالب وطالبة من الدبلومات الفنية سوف يجتازون امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 وتكون في حوالي 1336 مادة دراسية حيث تستعد الوزارة للتجهيز إلى امتحانات نهاية العام الدبلومات الفنية ‏جميع الأقسام التجاري والصناعي والفندقي والزراعي بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

‏موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

‏من المقرر ان امتحانات الدبلومات الفنية ‏للعام الدراسي الحالي سوف تنطلق في يوم 20 مايو 2023 ‏بجميع التخصصات لكل من الاختبارات العملية و المعملية ‏‏بينما تبدأ الاختبارات التحريرية من يوم السبت الذي يوافق 27 مايو 2023 حتى ‏يوم الخميس ‏الموافق 8 يونيو 2023 ‏لذلك تستعد لجان النظام والمراقبة ‏‏للتجهيز للامتحانات ‏‏وتوفير الراحة للمعلمين والطلاب مع أخذ كافة الإجراءات القانونية ‏سير امتحانات ‏الدبلومات الفنية في نظام وبدون غش.