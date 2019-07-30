موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية 2019 والمؤشرات الأولية للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية

لاشك في أنه منذ اللحظة الأولى لمعرفة نتيجة شهادة الثانوية والتي تم اعتمادها أمس السبت وبدأ كل الطلاب والطالبات يبحثون عن مؤشرات التنسيق للعام الدراسي القادم لمعرفة وجهتهم الدراسية القادمة، هذا ومن المنتظر أن يتم زيادة عدد الرغبات الخاصة بالمعاهد والجامعات 2019 لتصل إلى حوالي 75 رغبة باختلاف العام الماضي الذي كانت عدد الرغبات فيه حوالي 60 رغبة فقط.

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات المصرية :

من المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات المصرية 2019 يوم الأربعاء المقبل 31 يوليو، على أن تستمر بعدها لمدة 5 أيام متتالية ومن المفترض أن تظهر النتائج بعد هذه المرحلة مباشرةً، وإليكم الحد الأدنى :

الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.5%.

الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية هو “279” درجة فأكثر أي بنسبة 68.5% لأقل من 328.

موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2019 :

الجدير بالذكر أن مكاتب التنسيق الإلكتروني ستبدأ في عملها بعد مرور 72 ساعة من النتيجة، على أن يتم ذلك في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ويكون هذا المؤتمر بحضور عدد قيادات الوزارة يتم فيه الاعلان عن التفاصيل المتعلقة بالتنسيق، وهنا نرفق لكم بعض الروابط التي تمكنكم من الاستعلام عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة للعام السابق.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي اصدرت بياناً جاء فيه أن موعد بدايه المرحلة الأولى للتنسيق ستكون ببداية الأحد المقبل الموافق 21 من يوليو، وتستمر حتى 25 يوليو من نفس الأسبوع أي يوم الخميس، ونترككم مع البيان الصادر من الوزارة فيما يلي :

تصريحات تخص تنسيق الثانوية العامة لعام 2019 :

على صعيد آخر، أكد رئيس قطاع التعليم التابع لوزارة العالي والبحث العلمي الدكتور السيد عطا بأن كافة معامل التنسيق على أتم استعداد لاستقبال طلاب الثانوية من كل ربوع الجمهورية وذلك بدءاً من بيوم الأربعاء بنهاية الأسبوع الجاري.

أكد السيد عطا في تصريحات صادرة له على ضرورة الابتعاد عن التكهنات الخاصة بالتنسيق، وعدم الانسياق وراء كل ما يشاع بشأن القبول بالجامعات، وأكد أن كل ما يرتبط بالتنسيق بكل مراحلة سيتم إعلانه بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي.

تستعد مكاتب التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من كل أنحاء الجمهورية، فمن المقرر لها البدء في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ويشارك في هذه المرحلة حوالي 16500 طالب وطالبة، وهو رقم كبير إذ ما قارناه بالعدد المشارك في المرحلة الأولي العام الماضي 2018.