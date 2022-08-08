تنسيق الجامعات 2022 موعد بداية المرحلة الأولى للتنسيق 11 أغسطس .. الحد الأدنى لعلمي علوم ورياضة وأدبي

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل مكتب التنسيق على موعد بداية المرحلة الأولى للتنسيق والتي سوف تبدأ في يوم الخمي 11 أغسطس 2022، وتم التأكيد على هذه المرحلة سوف تستمر لمدة خمس أيام أي أنها سوف تنتهي في يوم الأثنين الموافق 15 أغسطس 2022 لإعطاء فرصة للطلاب لتسجيل الرغبات الخاصة بهم في المرحلة الأولى.

الأدنى للمرحلة الأولى

منذ أن تم الإعلان على بدأ تسجيل الطلاب في المرحلة الأولى فلقد زاد معدل البحث لمعرفة الحد الأدنى للمرحلة الأولى، والتي تتمثل في الآتي:

شعبة علمي علوم: التنسيق بها يكون بداية من 365 درجة وأكثر أي الطلاب الحاصلين على أكثر من 89.02%، ويبلغ عدد طلاب المرحلة الأولى في شعبة علمي علوم 22475.

شعبة علمي رياضة: التنسيق بها يبدأ من 341 درجة وأكثر أي الطلاب الحاصلين على ما يزيد عن 83.17%، وعدد هؤلاء الطلاب يبلغ 15220 طالب.

وشعبة أدبي: التنسيق في المرحلة الأولى لطلاب الأدبي يبدأ من 264 درجة أي ما يزيد عن 64.51%، وعدد طلاب الأدبي للمرحلة الأولى 80064.

القبول في الجامعات

كما تم الإعلان على تنسيق المرحلة الأولى والتأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم على أن القبول يكون بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق مباشرة 2022، وذلك تسهيلًا على الطلاب القيام بمرحلة التنسيق، ويجب على على الطلاب الإلتزام بالموعد المحدد والتنسيق قبل أنتهاء المدة في 15 أغسطس 2022.

وعند تسجيل الرغبات يجب أن يحرص الطلاب على اختيار الكلية التي يرغب الإلتحاق بها وفقًا للترتيب الجغرافي، كما يجب الإطلاع على مختلف الأقسام في الكلية والتي سوف يختار بينها عند الترشيح للكلية.