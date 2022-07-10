موعد بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ والخطة الدراسية

يبحث الكثير من الناس عن موعد بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣، سواء كان طلاب أو أولياء أمور لتجهيز أبنائهم للدراسة، وتجهيز المصاريف الدراسية وخاصة إذا كانت مدارس خاصة وتكاليفها عالية، لذلك من واجبنا أن نوضح لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣

يقال أن المعاد المقترح لبدء الدراسة في بداية النصف الثاني من شهر سبتمبر وبالتحديد يوم السبت الموافق يوم ١٧ سبتمبر، وهذا الموعد من مصادر مختلفة ومتنوعة ولكن لم يؤكد من قبل وزارة التربية والتعليم، وهو منتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بين أولياء الأمور والطلاب.

خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣

يوجد خطة دراسية كل عام، وسوف تعقد الوزارة اجتماعاً في شهر أغسطس القادم لوضع الخطة وتقديمها للطلاب وأولياء الأمور، وتتضمن موعد بداية الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد الامتحانات وانتهاء الدراسة وكل هذا يكون ضمن الخطة.