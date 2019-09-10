موعد بداية الدراسة بالمدارس والجامعات

اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة كيفية التنسيق للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020 للمدارس والجامعات، وإعلان موعد بداية الدراسة للعام الجديد 2019 – 2020 للمدارس والجامعات.







حيث أسفر الاجتماع أن بداية العام الدراسي الجديد سوف تكون يوم 21 سبتمبر المقبل على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بداية الدراسة لمرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام، أى يوم 11 سبتمبر القادم.

وأيضا تم التنسيق للعام الدراسي بالكامل، فقد تقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 23 يناير 2020، وسوف تبدأ اجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020، وتستمر الأجازة لمدة 15 يوماً. واستقر الوزيران أن تبدأ الدراسة بالمدارس والجامعات في الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.







نظام التعليم الجديد

يذكر أن الدكتور طارق شوقي قد أعلن مؤخراً عن خطته لتطوير التعليم، حيث يدرس الطلاب في النظام الجديد اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية والتربية البدنية والصحية والرياضيات في كتاب منفصل، وباقة متعددة من التخصصات تضم العلوم والدراسات الإجتماعية، ويوزع كتاب المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية على طلاب المدارس التي تدرس اللغة الانجليزية كلغة أولى، وكذلك المدارس اليابانية.







وأكد وزير التربية والتعليم على تنفيذ فكرة “معلم الفصل” حيث يحتفظ كل معلم بنفس الفصل الذي كان يدرس له في الصف الأول الإبتدائي، وأنه في نهاية كل فصل دراسي تسلم المدرسة لولي الأمر تقريراً تفصيلياً لأداء التلميذ خلال الفصل الدراسي، وأعلن الوزير أنهم يحاولون الإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، علي أن ينتهوا من تأليف المناهج حتى مرحلة الثانوية العامة بحلول عام 2021.