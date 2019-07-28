نتيجة تنسيق الجامعات 2019 المرحلة الاولي والنسب النهائية والاماكن الشاغرة علمى وأدبي وموعد المرحلة الثانية

شهدت الساحة التعليمية فى مصر خلال الساعات الماضية ترقب كبير عقب الإعلان عن بدء ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث تابع عدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة بشعبتى العلمي والادبي وكذلك الثانوية الأزهرية، ومع بدء أعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وأيضا من خلال موقع اليوم السابع ، تبداء المرحلة الثانية والهامة أيضا وهى مرحلة تنسيق الجامعات وهى المرحلة التى تعد الأصعب على الطلاب

وخلال التصريحات التى أدلي بها رئيس قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة السيد عطا ان خلال الفترة الحالية يستعد ما يقرب الى 48 الف طالبة وطالبة استعدادا لاختبارات القدرات للكليات التى تحتاج الى اجتياز هذه الخبرات على موقع التنسيق وقد أضف عطا انه بدا فى اتسقبال رغبات الطلاب لاجراء اختبارات القدرارات وهو متابح على الموقع خلال 24 ساعة

نتيجة المرحلة الاولي علمي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن النتيجة النهائية لتنسيق الجامعات بالمرحلة الاولي لعلمي علوم، حيث أعلنت الوزارة من خلال المؤتمر الصحفى الذي حدته الوزارة عن الحدود الدنيا للجامعات والتى سجلت هذا العام نحو الطب البشري نحو 98.4%، وطب الأسنان 98.29% والصيدلة 97.8% والعلاج الطبيعي 97.68%. ​

تنسيق الجامعات 2019

وحول تنسيق الجامعات المصرية لطلبة وطالبات الثانوية العامة وبداية المرحلة الأولى ونسبة التقدم ، حيث أكد عدد من الخبراء توقعات بانخفاض التنسيق للعام بالنسبة التقدم للعام الماضى حيث من المتوقع زيادة نسب

تنسيق الكليات لطلاب المرحلة الأولى لعام 2019

موعد تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

ويبحث الكثير من الطلبة والطالبات حول موعد تنسيق الجامعات وفتح باب القبول بالجامعات للمرحلة الاولى وتسجيل الرغبات للطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للدور الاول للعام الحالى 2019 ، وحول نسبة القبول للمرحلة الاولى لم يتم الاعلان الرسمى عنها حتى الان ، لانه من المنتظر ان يتم الاعلان عنها بعد نتيجة الثانوية العامة ولكن اكد عدد من المصادر على انه تكون على النحو التالى

الشعبة العلمية (علمي علوم) الشعبة الهندسية (علمي رياضة) الشعبة الأدبية مجموع 328

ومن المنتظر ان يتم الإعلان خلال الساعات القادمة ليتم فتح باب مكاتب التنسيق أمام الطلبة فى مكاتب التنسيق العاملة فى مختلف المحافظات أو من خلال التنسيق الالكترونى من خلال موقع تنسيق الجامعات ، او بوابة الحكومة المصرية.

تحديث اليوم

بدء اليوم تسجيل رغبات كافة طلاب المرحلة الأولي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث توافد عدد كبير من طلبة وطالبات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والحاصلين على مجموع تراكمي أكثر من 406 درجة ليتم اختيار وأداء عمليات التنسيق وفقا للراغبات التى لديهم،

يوم الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 406 درجة فأكثر للعلمى علوم.

الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجة للعلمى علوم.

الأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة للعلمى علوم.

الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة للعلمى علوم.

الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من394 درجة للعلمى علوم.

الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 403 درجة فأكثر لعلمى رياضة.

الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع397 درجة لأقل من403 درجة لعلمى رياضة .

الأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من397 درجة لعلمى رياضة.

الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من392 درجة لعلمى رياضة .

الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة لعلمى رياضة.

يوم الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر .

الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع365 درجة لأقل من380 درجةأدبى.

الأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من365 درجةأدبى.

الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من345 درجة أدبى.

الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من330 درجة أدبى.

تحديث اليوم

وفقا” للتصريحات حول تنسيق الجامعات المصرية للعام الدراسى الحالي للشعبتهيا العلمى لعلوم والعملى رياضة وأيضا شعبتها الادبي، وجاءت مجموع الدرجات على النحو التى ليتمكن كافة الطلاب من تحديد مواعيد المراحلة التى يتم التنسيق عليها

أ -المجموعة العلمية (شعبة العلوم):

ب – المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية):

ج-المجموعة الأدبية: