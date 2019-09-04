موعد بدء العام الدراسي 2019/2020 في المدارس ورياض الأطفال.. الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

موعد بدء العام الدراسي 2019/2020 الجديد كان محل جدل وتضارب الانباء خلال اليومين الماضيين عبر السوشيال ميديا بين تقديم وتأجيل الموعد، وقد اجتمع المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتلعيم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من المواضيع في الشأن التعليمي، ومن بينها تم مناقشة وإقرار الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، إضافة لمناقشة “مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام”.







موعد بدء العام الدراسي 2019/2020







الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 التي تم استعراضها من قبل الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد حسب الخارطة الزمنية :







يوم 11 /9/2019 لمرحلة رياض الأطفال والصفين الإبتدائي الأول والثاني وينتهي العام الدراسة لهم في 28/5/2020.

يوم 21/9/2019 للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى الثالث الثانوي وتنتهي في 4/6/2020.

يتخلل العام الدراسي إجازة نصف العام ومدتها أسبوعان تبدأ من السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الإبتدائي الاول والثاني من 8/2/2020 إلى 28/5/2020.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.

ويمكن للإطلاع بشكل مفصل على الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 من خلال الملف بصيغة pdf التالي:

