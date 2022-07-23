موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023 والخطة الدراسية للجامعات المصرية

أعلنت الجهات الرسمية في مصر على الخريطة التعليمية للعام الدراسي القادم في جميع المدارس والجامعات بجميع المحافظات ، مما زاد من معدل البحث لمعرفة موعد بدء العام الدراسي الجديد وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد

لقد تم الإعلان على الخطة الدراسية للعام القادم في جميع المدارس في جمهورية مصر العربية، سواء كان في الجامعات الخاصة أو في اللغات، وفي المدارس الرسمية، وتتمثل الخطة الدراسية فيما يلي:

مدة الدراسة في العام الدراسي القادم 35 أسبوعًا.

ومدة أيام الدراسة في الترم الأول 98 يومًا بدون إجازات، أما في الترم الثاني فإنها 96 يومًا بدون إجازات.

وتم تحديد فترة الاختبارات على أنها سوف تكون ضمن الترم الأول والثاني.

تم تحديد مدة الاختبارات العملية والشفوية التي سوف تكون قبل الامتحانات بأسبوع.

الأسبوع النهائي في الدراسة تم تحديده للمراجعة ضمن خطة توزيع المناهج المعلن عنها.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

لقد أعلنت الجهات الرسمية في مصر بعد أن تم إجراء اجتماع من قبل الجهات المسؤولة على الخطة الدراسية للعام القادم، وموعد بداية الدراسة في العام القادم في 24-9-2022 وتستمر الدراسة حتى 26-1-2023، وتفاصيل العام الدراسي القادم تتمثل فيما يلي:

موعد اختبارات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية والنقل في 14-1-2023 وتستمر حتى 26-1-2023.

موعد بداية الترم الثاني في 12-2-2023 وتستمر حتى 8-6-2023.

وموعد الامتحانات النهائية بالنسبة إلى طلاب النقل والشهادة الإعدادية في 3-6-2023.

موعد الامتحانات النهائية للثانوية العامة في 10-6-2023.

أما بالنسبة إلى مواعيد الامتحانات النهائية الدبلومات الفنية في 8-7-2023.

بداية الدراسة للجامعات 2022

كما تم الإعلان رسميًا على الخطة الدراسة في الجامعات والتي سوف تبدأ في 17-10-2022، وسوف تستمر بها الدراسة حتى 21-1-2022 أي أن مدة الدراسة سوف تستمر 14 أسبوع، وتفاصيل الدراسة للطلاب الجامعيين فيما يلي: