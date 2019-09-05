موعد بدء العام الدراسى الجديد 2019-2020 الرسمى مع الإجازات الرسمية







قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعتماد الخريطة الزمنية المخصصة لبدء العام الدراسى الجديد لعام (2019-2020)، وننشر لكم زوار موقع “نجوم مصرية” موعد بدء العام الدراسى الجديد 2020 مع الإجازات الرسمية وإمتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى بكامل تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة حديثا.







موعد بدء العام الدراسى الجديد لمرحلة رياض الأطفال

من أهم المراحل التعليمية ألا وهى مرحلة الرياض، وتلك التى تعنى الصف الأول والثانى من المراحل الإبتدائية الستة، فهى مرحلة تأسيس الطفل على رغبته فى التعليم، والطريقة التى سيتعلم بها، وتربيته التربية الصحيحة على حب التعليم، والإنتماء للوطن، ويأتى موعد بدء الفصل الدراسى الأول بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2020 للصفوف الأول والثانى الإبتدائى سيكون يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجارى، فى حين أن باقى الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائى سيكون 21 سبتمبر ومعهم كذلك طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية والتعليم الجامعى، فى حين أن الفصل الدراسى الثانى لكل المراحل التعليمية المختلفة سيكون يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.







المرحلة التعليمية الفصل الدراسى يوم بدء الدراسة العام الأول الإبتدائى الفصل الدراسى الأول الأربعاء: 11 سبتمتبر 2019 الثانى الإبتدائى الفصل الدراسى الأول الأربعاء: 11 سبتمتبر 2019 الثالث والرابع والخامس والسادس الإبتدائى والصفوف الإعدادية والثانوية، وطلاب الجامعات الفصل الدراسى الأول السبت: 21 سبتمبر 2019 جميع المراحل التعليمية المختلفة الفصل الدراسى الثانى السبت: 8 فبراير 2020

الخطة الزمنية للفصل الدراسى الأول







تم تحديد عدد أيام الدراسة الفعلية لطلاب مرحلة رياض الأطفال وهم الصف الأول والثانى الإبتدائى حيث سيكون عدد أيام الدراسة هى 111 يوما، خالية تماما من أيام الإجازات الرسمية وغيرها، فى حين أن باقى المراحل التعليمية بدءاً من الصف الثالث الإبتدائى وحتى المرحلة الثانوية ومنهم المرحلة الإعدادية سيكون عدد أيام الدراسة الفعلية 104 يوما، خالية تماماً من أيام الإجازات الرسمية وغيرها.

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول







وتبدأ إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية بدءا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 وحتى يوم السبت الموافق 18 يناير 2020، وسيتم نشر جداول الإمتحانات عبر موقع نجوم مصرية عند إتاحتها بإذن الله.

الخطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى

تم تحديد أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسى الثانى، حيث جاءت الإحصاءات بأنها ستكون 94 يوما فقط للصف الأول والثانى الإبتدائى، بدون أيام الإجازات الرسمية، فى حين أن عدد أيام الدراسة الفعلية بدءاً من الصف الثالث الإبتدائى والمرحلة الإعدادية وحتى المرحلة الثانوية ستكون 96 يوما فقط، من دون أيام الإجازات، وبالتالى يكون عدد أيام الدراسة بالكامل 205 يوما لمرحلة الرياض، و 200 يوما لمن هم أكبر سناً منهم، وتكون إجازة نصف العام إسبوعين تبدأ من السبت 25 يناير 2020 وحتى الخميس 6 فبراير 2020.

الإجازات الرسمية لكلا من الفصل الدراسى الأول والثانى

اليوم التاريخ المناسبة الأحد 6 أكتوبر 2019 نصر 6 أكتوبر السبت 9 يناير 2020 المولد النبوى الشريف الثلاثاء 7 يناير 2020 عيد الميلاد المجيد الإثنين 20 أبريل 2020 شم النسيم (تقديراً وليس فعلياً) السبت 25 أبريل 2020 عيد تحرير سيناء السبت 23 مايو إلى 26 مايو 2020 عيد الفطر المبارك

موعد إمتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى

الفصل الدراسى المرحلة التعليمية من إلى الأول إمتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت: 11 يناير 2020 السبت: 18 يناير 2020 الثانى إمتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت: 2 مايو 2020 – الثانى إمتحانات الدبلومات الفنية السبت: 16 مايو 2020 – الثانى إمتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020 –