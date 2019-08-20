موعد بدء الدراسة في الامارات وموعد الاجازات في العام الدراسي 2020-2019

بدأ العد التنازلي للعودة للمدارس والجامعات في الامارات، والجميع سواء كانوا طلاباً أو أولياء أمور يرغبون في معرفة موعد بدء الدراسة في الامارات وموعد إجازة نصف العام، وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني، والاجازات الرسمية التي تتخلل مدة الدراسة، وهذا ما سنعرضه لكل متابعي موقعنا “نجوم مصرية” بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الاماراتية من خلال موقعها الالكتروني الرسمي.

موعد بدء الدراسة في الامارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية أن موعد بدء الدراسة في الامارات للعام الدراسي المقبل 2020-2019 سيكون في الأول من شهر سبتمبر المقبل، في حين أن دوام الهيئة الأكاديمية سيكون في 25 أغسطس الجاري.

موعد بدء الدراسة في الامارات الفصل الدراسي الأول والثاني وموعد الاجازات خلال العام الدراسي 2019 – 2020

نشرت وزارة التربية والتعليم في الإمارات التقويم الذي يوضح موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد وكذلك عدد الأيام الفعلية للدراسة ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على موعد بدء الدراسة وموعد الاجازات خلال العام الدراسي 2020-2019