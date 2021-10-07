موعد الملتقى التعريفي لطلاب كلية الألسن بجامعة الفيوم

أعلنت إدارة جامعة الفيوم اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 عن اقامتها الملتقى التعريفي لطلاب كلية الألسن والذي سيقام في مباني جامعة الفيوم، وبحسب ما أعلنته الجامعة عبر الموقع الالكتروني الخاص بها وعبر صفحتها على موقع فيسبوك ايضاً فإن الملتقى التعريفي لطلاب كلية الألسن بجامعة الفيوم سيقام في اليوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري، و بتشريف السيد محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الأستاذة الدكتورة منار عبد المعز أحمد والدكتورة علياء عبد العزيز الشريف القائمة بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سيقام المؤتمر يوم 10 أكتوبر في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة في المدرج رقم 7 بالكلية.