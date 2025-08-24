موعد المرحلة الثالثة للتنسيق 2025.. تسجيل الرغبات خلال أيام

ينتظر آلاف طلاب الثانوية العامة بدء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2025، حيث كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي أن فتح باب تسجيل الرغبات سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري، يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

وتشمل المرحلة الثالثة الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول للشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين القديم والحديث، على أن ينضم إليهم لاحقًا طلاب الدور الثاني بعد إعلان نتائجهم، ليتم إعلان نتيجة التنسيق النهائية عقب انتهاء تقديم جميع الطلاب.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. رابط مباشر لتسجيل الرغبات https://t.co/zfsg4MZUuZ — صدى البلد (@baladtv) August 23, 2025

تحذيرات ونصائح عند تسجيل الرغبات

وقد حذرت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات طلاب الثانوية العامة من مشاركة بياناتهم الشخصية، مثل رقم الجلوس والرقم السري، مع أي شخص لتفادي التلاعب برغباتهم أو إدخال اختيارات لا تتناسب مع مجموعهم، مؤكدة أن تلك البيانات تقع تحت مسؤولية الطالب كاملة.

وشددت الوزارة على ضرورة ترتيب الرغبات وفق الأولويات التي تتناسب مع ميول الطالب ومجموعه، ومراجعتها بدقة قبل الحفظ النهائي، مع مراعاة التوزيع الجغرافي واختيار الكليات الأقرب لمحل السكن، وضمان توافق الكليات المختارة مع الشعبة الدراسية سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي، إضافة إلى الاحتفاظ بالرقم السري في مكان آمن وعدم الإفصاح عنه.

وقد جاءت هذه التحذيرات في أعقاب حالة الطالبة عائشة أحمد، إحدى طالبات مدارس المتفوقين STEM، والتي تعرضت للتلاعب في رغباتها من قبل زميلتها، وعلى إثر ذلك وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بتمكين الطالبة من إعادة ترتيب رغباتها مجددًا، ومنحها كامل حقها في الالتحاق بكلية الطب التي ترغب بها، وذلك في حدود الحد الأدنى المخصص لطلاب مدارس المتفوقين.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025

بالشعبة العلمية:

كليات الآثار – التربية – الآداب – الثروة السمكية – فنون جميلة – حقوق – خدمة اجتماعية – الكليات التكنولوجية – آداب انتساب – حقوق انتساب – تربية رياضية – دار علوم انتساب – تكنولوجيا الصناعة والطاقة – تربية نوعية – تربية ابتدائي – تربية طفولة – تربية فنية – سياحة وفنادق – تربية موسيقية – اقتصاد منزلي – تربية طفولة مبكرة – زراعة – علوم شعبة رياضة – تكنولوجيا المصايد والأسماك.

بالشعبة الأدبية:

حقوق – تربية رياضية – اقتصاد منزلي – تكنولوجيا الخدمات الفندقية – حقوق انتساب – سياحة وفنادق – سياحة وفنادق تعليم تبادلي – تربية فنية – تربية نوعية – دار العلوم – تربية طفولة – آداب – خدمة اجتماعية – تربية ابتدائي.