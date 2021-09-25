موعد الكشف الطبي على طلاب جامعة الفيوم المستجدين

تسعى جامعة الفيوم إلى الاطمئنان على صحة جميع طلابها الذين سوف ينضموا إليها في العام الدراسي الجديد 2021\2022، ولذلك حددت موعد للكشف الطبي، وعلى الطلاب المستجدين الذهاب في الموعد للاطمئنان على صحتهم، ومتابعة حالتهم الصحية في المستشفى الجامعي في حالة الإصابة بمرض، وهذا ما أكده القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، موضحًا أنه تم تخصيص عدة أيام للكشوفات الطبية وفقًا لكل كلية.

موعد الكشف الطبي بجامعة الفيوم

وأشار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع والقائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن موعد الكشف الطبي يبدأ من غدًا الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، وعلى جميع الطلاب الجدد متابعة موعد الكشف الطبي الخاص بهم وفقًا للكلية التي يستعدوا للالتحاق بها، وهذه هي المواعيد:

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الطب البشري سيكون يوم 26 سبتمبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الصيدلة سيكون يوم 27 سبتمبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية طب الأسنان سيكون يوم 27 سبتمبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية التمريض سيكون يوم 28 سبتمبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن الكشف الأساسي “طب بشري- تمريض- صيدلة- اسنان” سيكون يوم 30 سبتمبر.

مواعيد الكشف على طلاب جامعة الفيوم

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية العلوم سيكون يوم 3 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الهندسة سيكون يوم 4 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية السياحة والفنادق سيكون يوم 5 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الحاسبات والمعلومات سيكون يوم 6 أكتوبر.

الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن موعدهم الأساسي في “العلوم- الهندسة- السياحة – الحاسبات” سيكون 7 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية التربية سيكون يوم 10 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الآثار سيكون يوم 11 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية التربية النوعية سيكون يوم 12 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية التربية للطفولة المبكرة سيكون يوم 13 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية التربية الرياضية سيكون يوم 13 أكتوبر.

سيخضع الطلاب المتخلفين عن موعد الكشف الأساسي من هذه الكليات للكشف مجددًا يوم 14 أكتوبر.

مواعيد الكشف الطبي على طلاب كلية العلوم

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية دار العلوم سيكون يوم 17 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الزراعة سيكون يوم 19 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الحقوق سيكون يوم 20 أكتوبر.

سيتم توقيع الكشف على الطلاب المتخلفين عن موعد الكشف الأساسي في “دار علوم- الزراعة- الحقوق” يوم 21 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الآداب سيكون يوم 24 و25 أكتوبر.

توقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين في كلية الخدمة الاجتماعية سيكون يوم 26 و27 أكتوبر.

سيخضع الطلاب المتخلفين عن الكشف الأساسي لكلية “الآداب- الخدمة الاجتماعية” يوم 28 أكتوبر.

سيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين من جميع الكليات من يوم 31 أكتوبر حتى 4 نوفمبر.

تطعيم طلاب جامعة الفيوم لقاح كورونا

وأوضح “أبو الغار”، أن جامعة الفيوم اقتربت من تطعيم جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس لقاح فيروس كورونا داخل مختلف أنواع الكليات التابعة للجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قامت بتجهيز 17 مكان للتطعيم، على مستوى الكليات ومستشفى الجامعة التخصصي التي تم تخصيصها لطلاب كلية الصيدلة والطب والتمريض.