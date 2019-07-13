موعد التقديم في كلية الشرطة لعام 2019…والاختبارات التي يخضع لها الطلبة للقبول بها

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتي يتنظرها آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، وعقب ظهور النتيجة، يبدأ ماراثون جديد، وهو تنسيق الثانوية العامة، وتعتبر كلية الشرطة واحدة من الكليات التي يتمنى العديد من الطلبة الالتحاق بها لخدمة وطنهم.

التقديم في كلية الشرطة 2019

صرح اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد وافق على قبول دفعات جديدة من الطلبة الذين يرغبوا في الالتحاق بكلية الشرطة، للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 2019، وقد أعلن ذلك في مؤتمر صحفي تم عقده صباح اليوم السبت في أكاديمية الشرطة.

وقد أشار اللواء أحمد إبراهيم أن التقديم سوف يكون بداية من 24 يوليو الجاري، ويستمر حتى 15 أغسطس القادم

هذا ويذكر أن كلية الشرطة تقوم بعقد عدد من الاختبارات للطلبة المتقدمين لها، اختبارات بدنية ونفسية، ويجب على الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة أن يقوموا بالاستعداد لهذه الاختبارات.

اختبارات كلية الشرطة 2019

يخضع الطلبة والطالبات إلى عدد من الاختبارات للالتحاق بالكلية وهي

أولا: اختبار القدرات: وهو اختبار يتم عقده تحريريا، ويهدف إلى قياس مستوى الثقافة العامة لدى الطالب، ولا يحق للطالب في حالة الرسوب فيه أن يقوم بإعادته.

ثانيا: اختبار السمات: وفيه يتم قياس القدرات العقلية والسمات الشخصية للطالب وكذلك ميوله المهنية.

ثالثا: اختبارات المقاس والقوام: ويتم فيه قياس طول القامة ومدى تناسقه مع الوزن، ويكون للطالب الحق في إعادة هذا الاختبار مرة واحدة.

رابعا: الكشف الطبي: ويتم فيه إجراء عدد من الكشوف الطبية أمام لجنة طبية متخصصة، وحق للطالب في حالة رسوبه في ذلك الاختبار أن يقوم بإعادته مرة واحدة فقط.

خامسا: الكشف النفسي: يتم في هذا الاختبار عمل عدد من القياسات النفسية للطالب، وليس من حق الطالب الراسب إعادته مرة ثانية.

سادسا: الاختبار الرياضي: يؤدي الطالب فيه عدد من التمارين الرياضية المحددة، ومن حق الطالب أن يقوم بإعادته مرة واحدة في حالة رسوبه.

سابعا: لجنة اختبار الهيئة:: بعد أن يقوم الطالب باجتياز كافة الاختبارات، يقوم بالوقوف أمام لجنة مكلة للاختبارات، والتي تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين طبقا للوائح قانون أكاديمية الشرطة.