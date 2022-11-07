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موعد الاختبارات النهائية 1444 للفصل الدراسي الاول في التقويم الجديد “وزارة التعليم السعودي” توضح 2022-2023

سها ناجي

موعد الاختبارات النهائية 1444 للعام الدراسي الاول، ومواعيد الإجازات الممتدة في التقويم الأكاديمي 1444 الذي حددته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الاول
موعد الاختبارات النهائية 1444
الفصل الدراسي الأول

تاريخ انتهاء العام الدراسي الحالي 1444

طرحت وزارة التعليم منهاج العام 1444 هـ الذي يوضح تاريخ بدء العام الدراسي 1444 هـ إجازة.

  • تبدأ العطلة رسميًا يوم الخميس 22 يونيو 2023.
  • كما أنه يوافق ربع ذي الحجة 1444 هـ، وأن هذه المواعيد تنطبق على جميع محافظات المملكة العربية السعودية.
موعد الاختبارات النهائية 1444
موعد الاختبارات النهائية 1444
  • موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2023 وستستمر الاختبارات حتى 2 مارس 2023.
  • بالإضافة إلى ذلك، فإن موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والأخير هو 12 يونيو ويستمر حتى 22 يونيو 2023.

التقويم الأكاديمي 1444

من خلال جميع المعلومات المهمة التي سيتم تفصيلها في نقاط المقال، ستتمكن من معرفة التقويم الأكاديمي الذي يتضمن الفصول الثلاثة من حيث تواريخ بدء وانتهاء كل فصل من تلك الفصول، وستتمكن من ذلك تحديد تلك المعلومات من خلال النقاط التي ستتكون مما يلي:

  • موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول هو 24 نوفمبر 2022، بمدة حوالي 14 أسبوعًا أكاديميًا من عام 2022.
موعد الاختبارات النهائية 1444
موعد الاختبارات النهائية 1444
  • بالإضافة إلى ذلك، سيكون تاريخ بدء الفصل الدراسي الثاني 4 ديسمبر 2022 وسيستمر حتى 2 مارس 2023.
موعد الاختبارات النهائية 1444 للعام الدراسي الاول
الاختبارات النهائية الفصل الاول

رابط نتائج الامتحان النهائي 1444

تعلن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج الامتحانات النهائية للطلاب كل فصل دراسي لجميع المراحل التعليمية في المملكة، من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، يمكن الحصول على نتيجة امتحان 1444 النهائية عن طريق الدخول إلى رابط نظام نور لنتائج الطلاب ثم اتباع الخطوات التالية:

موعد الاختبارات النهائية 1444
الاختبارات النهائية 1444
  • في البداية اختر علامة تبويب الاختبارات المرنة من القائمة الجانبية.
  • بعد ذلك انقر فوق رمز الإعلام بنتائج الطلاب.

  • في الخطوة التالية اختر المرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطالب.
  • أخيرًا انقر فوق بحث لرؤية النتيجة.
الاختبارات النهائية 1444
الاختبارات النهائية 1444

هكذا عزيزي القارئ تكون قد تعرفت على موعد الاختبارات النهائية 1444 للعام الدراسي الاول.

سها ناجي

اسمي سها ناجي .. بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية ..
أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..

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