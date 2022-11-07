موعد الاختبارات النهائية 1444 للفصل الدراسي الاول في التقويم الجديد “وزارة التعليم السعودي” توضح 2022-2023

موعد الاختبارات النهائية 1444 للعام الدراسي الاول، ومواعيد الإجازات الممتدة في التقويم الأكاديمي 1444 الذي حددته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، ولمعرفة التفاصيل تابع المقال.

تاريخ انتهاء العام الدراسي الحالي 1444

طرحت وزارة التعليم منهاج العام 1444 هـ الذي يوضح تاريخ بدء العام الدراسي 1444 هـ إجازة.

تبدأ العطلة رسميًا يوم الخميس 22 يونيو 2023.

كما أنه يوافق ربع ذي الحجة 1444 هـ، وأن هذه المواعيد تنطبق على جميع محافظات المملكة العربية السعودية.

موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2023 وستستمر الاختبارات حتى 2 مارس 2023.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والأخير هو 12 يونيو ويستمر حتى 22 يونيو 2023.

التقويم الأكاديمي 1444

من خلال جميع المعلومات المهمة التي سيتم تفصيلها في نقاط المقال، ستتمكن من معرفة التقويم الأكاديمي الذي يتضمن الفصول الثلاثة من حيث تواريخ بدء وانتهاء كل فصل من تلك الفصول، وستتمكن من ذلك تحديد تلك المعلومات من خلال النقاط التي ستتكون مما يلي:

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول هو 24 نوفمبر 2022، بمدة حوالي 14 أسبوعًا أكاديميًا من عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون تاريخ بدء الفصل الدراسي الثاني 4 ديسمبر 2022 وسيستمر حتى 2 مارس 2023.

رابط نتائج الامتحان النهائي 1444

تعلن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج الامتحانات النهائية للطلاب كل فصل دراسي لجميع المراحل التعليمية في المملكة، من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، يمكن الحصول على نتيجة امتحان 1444 النهائية عن طريق الدخول إلى رابط نظام نور لنتائج الطلاب ثم اتباع الخطوات التالية:

في البداية اختر علامة تبويب الاختبارات المرنة من القائمة الجانبية.

بعد ذلك انقر فوق رمز الإعلام بنتائج الطلاب.

🔴 ملفات مهمة العام_الدراسي_1444 هـ الفصل_الدراسي_الأول … أكثر من 50 ملف لـكليشات و مرايا و قوالب و نماذج الاختبارات_النهائية: 👇👇#ملفات_الاختبارات_النهائية #نظام_نورhttps://t.co/wFyqimcxKX pic.twitter.com/cE9QH4vGUg — نظام نور (@noornezamnoor) October 28, 2022

في الخطوة التالية اختر المرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطالب.

أخيرًا انقر فوق بحث لرؤية النتيجة.

هكذا عزيزي القارئ تكون قد تعرفت على موعد الاختبارات النهائية 1444 للعام الدراسي الاول.