“وزارة التعليم” توضح موعد الاختبارات النهائية الفصل الأول 1445 والإجازة المطولة القادمة
مع مرور 5 أسابيع من بداية الدراسة بدا الطلاب في التساؤل عن موعد قدوم الاختبارات النهائية للفصل الأول، حيث أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد الاختبارات من خلال التقويم الدراسي الذي يوفر مواعيد نهاية الفصل الأول وبداية الفصل الثاني، حيث يتم تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول وبنهاية الفصل الأول والثاني يحصل الطلاب على إجازة لمدة عشرة أيام، ومن المنتظر أن يخوض الطلاب الاختبارات النهائية خلال شهر نوفمبر المقبل وفق جدول التقويم الدراسي في المملكة.
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية في الفصل الأول، حيث من المنتظر أن يخوض الطلاب الاختبارات النهائية الشفهية والعلمية بداية من يوم الثلاثاء 1445/4/23، فيما ستكون الاختبارات العملية بداية من يوم الأحد 1445/4/28، وكانت وزارة التعليم أعلنت عن بداية اختبارات أعمال السنة من يوم الأحد 3/16، حيث لم يتبق على اختبارات الطلاب في الفصل الأول سوى عدة أسابيع.
|التقويم الدراسي
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية اختبارات أعمال السنة
|16 ربيع الأول
|16 نوفمبر 2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|18 ربيع الثاني
|2 نوفمبر 2023
|بداية الاختبارات الشفهية والعملية
|23 ربيع الثاني
|7 نوفمبر 2023
|بداية الاختبارات النهائية
|28 ربيع الثاني
|12 نوفمبر 2023
|إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول
|3 جمادى الأولى
|16 نوفمبر 2023
|عودة الفصل الدراسي الثاني
|11 جمادى الأولى
|28 نوفمبر 2023
يوضح التقويم الدراسي في المملكة المواعيد المهمة للطلاب خلال الفصل الأول، حيث حصل الطلاب مؤخرا على إجازة اليوم الوطني، والذي كان يوم السبت الماضي 3/8 فيما أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن تمديد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس لتكون يوم السبت والأحد، على أن ينتظم الطلاب في الدوام مرة أخرى يوم الإثنين 3/10، أما عن الإجازة المطولة القادمة فتأتي يوم الخميس 4/18 وتستمر مع إجازة نهاية الأسبوع، وتكون تلك الإجازة هي الأخيرة قبل انطلاق الاختبارات الشفهية للطلاب في الفصل الأول، حيث تبدأ إجازة الفصل الأول يوم الجمعة 5/3 وتنتهي يوم السبت 5/11 إذ تكون أول أيام الدراسة في الفصل الثاني يوم الاحد 5/12