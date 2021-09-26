موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 – 2022 وكيفية الحصول على ورقة الترشيح بالخطوات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2021 لمختلف التخصصات “صناعي وتجاري وزراعي”، وبالفعل توجه كافة طلاب الدبلومات الفنية لموقع التنسيق الإلكتروني وقاموا بتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة من التنسيق للالتحاق بالجامعات والمعاهد الفنية المختلفة، ولكن تشهد الفترة الحالية الكثير من نتائج البحث على محركات جوجل من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الذين يبحثون عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، خاصة أن فترة التنسيق لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية قصيرة للغاية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن باب تنسيق الدبلومات الفنية سيكون مفتوح من يوم الخميس الماضي حتى الإثنين المقبل الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات رسمية مؤخراً أنه يمكن لكافة طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2021 تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، كما أن تنسيق الدبلومات الفنية سيستمر حتى الإثنين المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الأسبوع المقبل، بحيث يمكن لكافة طلاب وطالبات الدبلومات الفنية الاستعلام عن النتيجة وكذلك الحصول على ورقة الترشيح وطباعتها فيما بعد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021 والحصول على ورقة الترشيح بالرقم السري:

1/ في بداية الأمر يقوم طالب وطالبة الدبلومات الفنية بالضغط على الرابط التالي ” https://tansik.egypt.gov.eg/application/ “.

2/ ثم يقوم طلاب الدبلومات باختيار نتيجة الدبلومات على موقع التنسيق الإلكتروني.

3/ ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

4/ ثم يقوم الطالب بطباعة ورقة ترشيح القبول بالكلية.

5/ ثم يقوم بتقديمها للكلية أو المعهد الفني الذي سيلتحق به.

مع العلم أيضا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت في تصريحات رسمية مؤخراً أن هناك الكثير من طلاب الدبلومات الفنية يرغبون في الالتحاق بكلية الهندسة، وذلك على الرغم من انضمامهم لصفوف الثانوية الفنية، لذلك أكدت الوزارة أن هناك كليات هندسة متاحة بالعديد من الجامعات تقبل كافة طلاب وطالبات الدبلومات الفنية من جميع التخصصات الصناعية بنظام الخمس سنوات، وكذلك نظائرها من المعاهد المتوسطة ما عدا شُعب “ترميم آثار، المعامل، البيولوجية”.