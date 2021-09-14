موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية الثانوية لعام 2021 – 2022

تزامناً مع انتهاء طلاب وطالبات الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2021 من أعمال امتحانات الشهادة يوم أمس الإثنين الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري، أصبح جميع الطلاب يبحثون الآن عن موعد الإعلان عن نتائج الشهادة، حيث شهد محرك بحث جوجل إقبالاً كبيراً وملحوظاً من قبل طلاب الدور الثاني وكذلك أولياء الأمور وجميعهم يبحثون عن موعد الإعلان عن النتيجة، حيث اختتم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أعمال الامتحانات يوم أمس الإثنين الموافق 13 سبتمبر بمادة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، ولكن ازدادت التساؤلات بشكل متكرر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع فيسبوك الذي يضم صفحة وزارة التربية والتعليم الرسمية عن موعد الكشف عن نتيجة طلاب وطالبات الدور الثاني للشهادة الثانوية وذلك للحاق بالعام الدراسي الجديد، والالتحاق بالكليات المتاحة أمام هؤلاء الطلاب، ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على موعد الإعلان عن نتيجة طلاب الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2021.

أكد مصدر موثوق من وزارة التربية والتعليم أنه جاري العمل خلال الوقت الراهن داخل جميع القطاعات الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات بكل دقة وحيادية، مؤكداً أنه من المتوقع أن تكون نتائج طلاب الدور الثاني للثانوية العامة متاحة بحلول الأسبوع المقبل من شهر سبتمبر الجاري، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها والبدء في تسجيل رغباتهم ضمن إطار المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، والالتحاق بالكليات المتبقية من مراحل التنسيق الأولى والثانية، ومع العلم أن موقع التنسيق الإلكتروني منشغل الآن في الانتهاء من نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات.

وكشف المصدر الموثوق التابع لوزارة التربية والتعليم أيضا أنه يتم رصد الدرجات النهائية للطلاب الآن على أن يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية في نهاية الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لجميع طلاب وطالبات الدور الثاني للثانوية العامة اللحاق بتنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، والتي أعلنت عن بدايتها وزارة التعليم العالي في يوم الخميس الماضي الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.