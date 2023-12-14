موعد الإجازة المطولة الأولى للطلاب والمعلمين الفصل الثاني 1445
يبحث العديد من الطلاب والمعلمين داخل المملكة العربية السعودية عن متى الإجازة المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، ولمعرفة الموعد والتفاصيل تابع المقال.
الإجازة المطولة الأولى 1445
تبدأ الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام اليوم الخميس حيث ستكون بإذن الله أيام “الجمعة والسبت والأحد”، حيث أيضًا يوجد في هذا الفصل الدراسي إجازة منتصف الفصل الثاني بتاريخ 22/ 6/ 1445هجريًا الموافق 4/ 1/ 2024 ميلادي، كما ذُكر أنه سينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445 الذي يوافق 22/ 2/ 2024.
الفصل الدراسي الثالث
يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد بتاريخ 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024 ميلادي حيث توجد أيضًا إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445هـ الموافق 28/ 3/ 2024م، وستبدأ الدراسة من جديد بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15/ 4/ 2024م، حيث يتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ الموافق 2/ 5/ 2024م، وفي الأخير ينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.