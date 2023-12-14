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موعد الإجازة المطولة الأولى للطلاب والمعلمين الفصل الثاني 1445

لبنى محمد

يبحث العديد من الطلاب والمعلمين داخل المملكة العربية السعودية عن متى الإجازة المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، ولمعرفة الموعد والتفاصيل تابع المقال.

موعد الإجازة المطولة الأولى للطلاب والمعلمين الفصل الثاني 1445

موعد الإجازة المطولة الأولى للطلاب والمعلمين الفصل الثاني 1445

الإجازة المطولة الأولى 1445

تبدأ الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام اليوم الخميس حيث ستكون بإذن الله أيام “الجمعة والسبت والأحد”، حيث أيضًا يوجد في هذا الفصل الدراسي إجازة منتصف الفصل الثاني بتاريخ 22/ 6/ 1445هجريًا الموافق 4/ 1/ 2024 ميلادي، كما ذُكر أنه سينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445 الذي يوافق 22/ 2/ 2024.

موعد الإجازة المطولة الأولى للطلاب والمعلمين الفصل الثاني 1445

الفصل الدراسي الثالث

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد بتاريخ 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024 ميلادي حيث توجد أيضًا إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445هـ الموافق 28/ 3/ 2024م، وستبدأ الدراسة من جديد بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6/ 10/ 1445هـ الموافق 15/ 4/ 2024م، حيث يتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23/ 10/ 1445هـ الموافق 2/ 5/ 2024م، وفي الأخير ينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.

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عن الكاتب:
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لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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