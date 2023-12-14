يبحث العديد من الطلاب والمعلمين داخل المملكة العربية السعودية عن متى الإجازة المطولة الأولى في الفصل الدراسي الثاني لعام 1445، ولمعرفة الموعد والتفاصيل تابع المقال.

موعد الإجازة المطولة الأولى للطلاب والمعلمين الفصل الثاني 1445

الإجازة المطولة الأولى 1445

تبدأ الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام اليوم الخميس حيث ستكون بإذن الله أيام “الجمعة والسبت والأحد”، حيث أيضًا يوجد في هذا الفصل الدراسي إجازة منتصف الفصل الثاني بتاريخ 22/ 6/ 1445هجريًا الموافق 4/ 1/ 2024 ميلادي، كما ذُكر أنه سينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445 الذي يوافق 22/ 2/ 2024.