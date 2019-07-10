موعد اعلان نتيجة الثانوية العامه 2019 برقم الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة

في هذا المقال نقدم لكم نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس واسم الطالب والتي اقترب موعدها كثيراً، حيث بدأ العد التنازلي لظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد القلق الكبير الذي يعيش فيه طلاب الثانوية العامه وأولياء أمورهم بعد تأخر ظهور النتيجة هذا العام.

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

الجدير بالذكر أن رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم قد أعلن في بيانٍ صحفي أمس أن نتيجة الثانوية العامه 2019 برقم الجلوس والاسم سيتم الإعلان عنها في مطلع الأسبوع المقبل، و الذي سيكون بدايته يوم السبت القادم الموافق 13 يوليو 2019 ، وستظهر النتيجة بحد أقصى يوم 15 يوليو.

نتيجة الثانوية العامة 2019

هذا وقد بدأ طلاب الثانوية العامة 2019 امتحاناتهم هذا العام يوم 10 يونيو 2019 في أجواء متوترة نوعاً ما، و قد مرت الامتحانات دون حدوث مشكلات كثيرة كالأعوام السابقة، لكن برغم ذلك وقعت بعض المشكلات مثل تحرير محاضر غش ضد بعض الطلاب الذين ثبت تورطهم في غش ظاهر في بعض الامتحانات، وأنهى الطلاب امتحاناتهم جميعها في يوم 3 يوليو الجاري، ومن بعدها مباشرةً بدأ المدرسين بتكوين الكنترولات وتصحيح الأوراق.

وقد أعلن عبدالحكم في بيانه أمس أن الوزارة تعمل على قدمٍ وساق لإنهاء أجراءات تصحيح الأوراق وجمع الدرجات ورصدها ليتم اعتمادها من الوزارة، وقد تم الانتهاء من عمليات التصحيح، ويجري الآن أتمام باقي الخطوات من أجل اعلانها النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة خلال أيام.