موعد اعلان النتائِــج البكالوريا 2019 وموقع تعرف على النتائج بالنسبة الاحرار

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، موعد إعلان نتائج البكالوريا 2019 انها ستكون على موقع http://bac.men.gov.ma وذلك يوم السبت 22 يونيو 2019 على أن يتم إعلان نتائج بالمدارس يوم الأحد 23 يونيو 2019 ويشار أن النسبة الحضور فاقت 96% بالنسبة للمترشحين المتمدرسين اما بالنسبة للمترشحين الأحرار وصلت النسبة 56% . عملية تصحيح انطلقت منذ يوم الجمعة 14 يونيو 2019 وقد شارك بهذه العملية أكثر من 44 ألف أستاذ لتصحيح امتحانات الباكالوريا 2019.

موقع للتعرف على نتائج البكالوريا 2019

يمكن للمترشحين المتمدرسين والأحرار تعرف على نتائج البكالوريا 2019 عبر موقع Taalim.ma



او عبر موقع http://bac.men.gov.ma



ويشار ان اعلان نتائج بالمؤسسات التعليمية سيتم يوم الأحد 23 يونيو 2019 أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فيمكنهم الاطلاع عن نتائج عبر الموقع التالي http://bac.men.gov.ma ويمكنهم الاطلاع عن النتائج بالرقم مسار فقط دون الحاجة الى كلمة سر وطريقة أخيرة الاطلاع عن نتائج الباكالوريا 2019 هي عن طريق موقع https://outlook.office.com



الذي سيتم ارسال رسالة الى مترشحين بالنقاط محصلة عليها في امتحان الباكالوريا الذي اختاروه في 11 يونيو 2019.

موعد استدراكية بالمغرب :

في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب إنه يوم 4 من يوليوز 2019 هو بداية الاستدراكية بالنسبة للمترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة العادية ويشار أن المغرب يعتمد نظام النقاط الافضل بين الدورة العادية والاستدراكية ويشار أن بين إعلان نتائج إستدراكية 15 يوم إلا أن في هذه السنة تم اعتماد نظام جديد هو أن بين الاستدراكية والنتائج 11 يوم فقط.

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