موعد اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وإرسالها عبر “التابلت” منصة LMS نتائج

يترقب أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي الإعلان عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم أو نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم، حيث اختتم الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م بتاريخ 1 يونيو 2019م، ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون إعلان الوزارة بالكشف عن موعد عقد المؤتمر الصحفي المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى، والذي من خلاله سوف يتم توضيح الأمور التالية:
- الإعلان عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 من جانب وزير التعليم.
- نشر النتيجة على المواقع التعليمية الإلكترونية أو إرسالها على جهاز التابلت.
- أعداد الطلاب/الطالبات المتقدمين لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري.
- إعلان نسبة النجاح المئوية للطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوي 2019م.
- الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب أولى ثانوي للعام الدراسي الحالي 2019م.
- طريقة استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني “الدور الأول مايو”.
- الكشف عن تقييم وزارة التربية والتعليم للنظام التعليمي الجديد “التابلت”.
موعد اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
تم الكشف من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنه سوف يتم إطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الحالي 2018-2019م من خلال مؤتمراً صحفياً يترأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم الإعلان من خلاله عن العديد من الأمور التي تتعلق بـ نتيجة أولى ثانوي 2019، وسيتم تحديد موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأسئلة ورصد درجات الطلاب والطالبات وتدقيها ومراجعتها جيداً لكي يحصل كل طالب على حقه من الدرجات.
وبعد الانتهاء من خطوات تهيئة نتائج الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي السابقة، فسوف يتم كشف “التربية والتعليم” بشكل رسمي عن موعد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده لكي يتم من خلاله الإعلان رسمياً عن اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وظهورها أو إتاحتها ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو على بوابة الثانوية العامة الإلكترونية أو من خلال منصة LMS لنتائج الامتحانات الإلكترونية، حيث سيتم تحديد طريقة استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 سواء كانت من خلال المواقع الإلكترونية أو عن طريق استقبالها على التابلت الخاص بكل طالب.
ملاحظة: زادت الاجتهادات من جانب بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض المواقع الإلكترونية مُصرحين بـ أموراً ليس لها أي أساس من الصحة، ومن ذلك على سبيل المثال بأن أحدهم قام بنشر ما يفيد بأن نسبة نجاح الطلاب بلغت 98% وأن كافة الطلاب والطالبات الذين حضروا الامتحانات النهائية قد نجحوا، في حين نشر آخرون ما يفيد بأن نسبة النجاح 74% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات، وغيرها من الأمور المتعددة التي تتعلق بـ موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، لذلك وجب التنويه من جانبنا بضرورة عدم الانسياق خلف مثل هذه الشائعات واحصلوا على المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي مراعاةً لمصلحة أبنائنا وبناتنا وتقديراً للضغوط التي يمرون بها في الوقت الحالي نتيجة انتظارهم للنتيجة.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019
يجب العلم بأن وزارة التربية والتعليم لم تحدد موعداً لعقد المؤتمر الصحفي الذي يعد بمثابة الخطوة الأولى للحصول على نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني، وما يتم تداوله بغير ذلك لا يخرج عن كونه توقعاً أو اجتهاداً من قبل بعض الأشخاص الغير مُقدرين لما يمر به الطلاب والطالبات من قلق وتوتراً نتيجةً لزيادة فترة الانتظار، وقد صرحت وزارة التربية رسمياً من خلال ردها على استفسارات البعض بأنه سيتم إرسال النتيجة فور الانتهاء من التصحيح ثم اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 وتجهيزها للإرسال أو النشر عبر المواقع التعليمية الرسمية التالية:
بوابة وزارة التربية والتعليم (moe.gov.eg).
بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis).
منصة LMS نتائج (lms.ekb.eg).
ملاحظة هامة: يجب على كافة الطلاب/الطالبات العلم بأن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي لم يتم تحديده حتى الآن “الثلاثاء 18 يونيو 2019″، ولم يتم تحديد موعداً لعقد المؤتمر الصحفي، وسيتم موافاتكم بالمواعيد الرسمية فور التصريح بها من جانب الوزارة عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ومن يرغب في ترك استفساراً أو اقتراحاً يمكنه ذلك من خلال التعليقات أسفل الموضوع، كما سيتم موافاتكم بأخر المستجدات فور التصريح بها مباشرةً بمشيئة الله تعالى.
جدول توزيع درجات الصف الأول الثانوي
ننشر لمتابعي موقعنا موقع نجوم مصرية جدولاً يضم توزيع الدرجات للصف الأول الثانوي متضمناً للمادة والدرجة النهائية ودرجة النجاح في كل مادة من المواد الدراسية، حيث يمكنكم التعرف على درجات كل مادة من خلال الجدول التالي:
|م
|المادة
|الدرجة النهائية
|درجة النجاح
|1
|اللغة العربية
|50 درجة
|25 درجة
|2
|اللغة الإنجليزية
|40 درجة
|20 درجة
|3
|اللغة الفرنسية
|30 درجة
|15 درجة
|4
|الرياضيات
|40 درجة
|20 درجة
|5
|التاريخ
|20 درجة
|10 درجات
|6
|الجغرافيا
|20 درجة
|10 درجات
|7
|الفلسفة
|20 درجة
|10 درجات
|8
|الفيزياء
|20 درجة
|10 درجات
|9
|الكيمياء
|20 درجة
|10 درجات
|10
|الأحياء
|20 درجة
|10 درجات
ويجب العلم أنه لم يتم حتى الآن (الاثنين 24 يونيو 2019م) الإعلان عن موعد اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 رسمياً من جانب وزارة التربية والتعليم، حيث يتم في الوقت الحالي تصحيح أسئلة الاختبارات ومن ثم مراجعتها وتدقيقها ثم تجهيزها للاعتماد ثم النشر والكشف عن طريقة لاستعلام عنها، وسيتم موافاتكم بأخر أخبار نتيجة أولى ثانوي فور الكشف عنها بمشيئة الله تعالى.
نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
|م
|التقدير
|من
|إلى
|1
|امتياز
|85 %
|100 %
|2
|جيد جداً
|75 %
|أقل من 85 %
|3
|جيد
|65 %
|أقل من 75 %
|4
|مقبول
|50 %
|أقل من 65 %
|5
|ضعيف
|35 %
|أقل من 50 %
|6
|ضعيف جداً
|صفر
|أقل من 35 %
التعليقات
لو سمحت يا استاذ أحمد هو فعلا كل من حضر ناجح ولا إيه 🤔علشان انا قربت اتشل 😡😠😢امتحان الكمياء مابعتهوش الوقت خلص ومحدش فى المدرسه عملى المحضر وقالو كل من حضر ناجح
متي سوف تظهر النتيجه انا عاوزه ارتاح
لم تصرح الوزارة حتى الآن عن موعد ظهورها، ويجب على كافة طلابنا وطالباتنا التحلي بالصبر، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.
لسنا ضدد التطوير ولكن تطوير بلا دراسة وعلم الواقع المرير ولا منظومة ولا مدرسين مؤهلين ولا طلبة ولكن كل ما تم هو تضحية بجيل كامل المناهج فى وادى والدروس الخصوصية وادى اخر والامتحانات وادى اخر
لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير العملية التعليمية في مصر، ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذه هي السنة الأولى لتطبيق النظام الجديد، والهدف من ذلك هو رفع المستوى التعليمي للجيل الحالي والأجيال القادمة .
استاذ احمد ممكن اعرف انا فى امتحان الكيمياء حليت اختر و جيت علشان احل المقالى مرضيش يكتب الأستاذ بتاع التطوير قالى اقفالى الإمتحان دى مشكلة عن الكل ومعمليش تقرير ولا محضر
صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن الوزارة على علم بكافة المشكلات التي واجهت الطلاب أثناء الاختبارات وسيتم مراعاة ذلك لمصلحة الطلاب.
يا جماعه حد يرد علينا بقا😢ويطمنا ..ولاهو قلق في الامتحانات ومعاد النتيجه كمان 😡
حسو بينا بقا😢😢😢😢
يمكنك ترك استفسارك وسيتم الرد عليك.
انا في امتحان الكيمياء التاب فصل الساعه 10:30 وكان لسه فاضلي علي التاب 30دقيقه كدا هيعملوا معايا ايه ومكنتش حليت غير 8اسئله بس
صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بأن الوزارة على علم بكافة المشكلات التي واجهت الطلاب أثناء الاختبارات وسيتم مراعاة ذلك لمصلحة الطلاب، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.
ابعت النتيجة لما تظهر يا عمنا
سيتم موافاتكم بأخر المستجدات بمشيئة الله تعالى.
ربنا يستر😢😢😢
محدش يعرف لما نعرف هنقولك روقى بس❤
طب هو فى احتمال ان النتيجة تظهر النهاردة ؟؟
مش هما قالوا إن النتيجة هتظهر النهارده ايه بقا مظهرتش ليه يعني
الخدمات هيحصلو على النتيجة إذاى
يعني بجد حرام نتيجه هتظهر امتي بقا حرام عليكو عيزين نخلص ونستريح بقا
ياريت حد يرد عليا النتيجة هتطلع امتى انا اعصابى خلاص😭😭😢
محدش يعرف لما نعرف هنقولك روقى بس❤
متى سوف تظهر النتيجة وكيف سوف تظهر على التابلت
استاذ أحمد لو سمحت النتيجة هتظهر إمتى فى ناس بيقولوا الثلاثاء الكلام ده صحيح ولا ايه
لم تصرح الوزارة حتى الآن بموعد ظهورها، لذلك يجب علينا جميعا التحلي بالصبر لحين الإعلان عن ذلك
بيقولوا لسه مش الثلاثاء محدش يعرف الله يستر
انا أعصابي خلاص قربت تنتهي
يتمنى موقع نجوم مصرية لكافة أبنائنا وبناتنا النجاح والتوفيق.
معلش
يا جماعة ابوس رجلكوا حد يقولي ان النتيجة ظهرت ولا لسة
سيتم موافاتكم بموعد ظهورها فور الإعلان عن ذلك رسمياً من جانب الوزارة، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.
حد يرد عليا
محافظة السويس مش عايزة تفتح معايا
لم تظهر النتيجة حتى الآن.
ي استاذ احمد لو سمحت انا يوم امتحان الكيمياء حليت اختر وجيت عشان احل المقالي التاب مرضيش يكتب خالص راحو خلوني قفلت الامتحان وعملولي تقرير ف انا كداا هنجح ولا اسقط
صرح وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بأن الوزارة على علم بذلك.. وسيتم مراعاة ذلك لمصلحة الطلاب.
ي استاذ احمد لو سمحت انا يوم امتحان الكيمياء حليت اختر وجيت عشان احل المقالي التاب مرضيش يكتب خالص راحو خلوني قفلت الامتحان وعملولي تقرير ف انا كداا هنجح ولا اسقط
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