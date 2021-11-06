ينتظر المعلمون من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لحظة إعلان موعد اختبار كفايات المعلمين 1443، حيث تُعلن لجنة تقويم التعليم والتدريب عن موعد الإختبار المقرر للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية في كل عام، وهي تعتبر وثيقة يتم تسليمها لهم من قبل مكتب تقييم التدريب التربوي، وتسمح لهم بمزاولة العمل في مجال التعليم في المدارس السعودية في مختلف المستويات التعليمية، وسنزودكم في المقال أدناه عبر “نجوم مصرية” بتفاصيل موعد اختبار كفايات المعلمين 1443 بالسعودية لجميع الفئات.

موعد اختبار كفايات المعلمين 1443

أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن موعد اختبار كفايات المعلمين 1443 سيبدأ في ديسمبر الجاري وفق الجدول الزمني المحدد، وأوضحت أنه طالما أن هناك وظائف شاغرة فإنها ستتلقى الطلبات من جميع المعلمين الراغبين في الحصول على الوظيفة في المجال التربوي والتعليمي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في البيان أنه يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى مركز الاختبار للتقدم بطلب رسمي، بشرط أن تُراجع الطلبات المقدمة من طرف خبراء من وزارة التربية والتعليم، وسيبدأ الاختبار في المواعيد التالية:

المدرسين في المدارس الأهلية: من 15 إلى 17 ديسمبر 2021.

من 18 إلى 24 ديسمبر 2021، بالنسبة لمدرسة التعليم العام.

تاريخ التسجيل لجميع المتقدمين هو من 38 ديسمبر 2021 إلى 28 فبراير 2022.

و يمكن للمتقدمين المتأخرين التسجيل بين 1 و 18 مارس 2022.

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اختبار كفايات المعلمين

اختبار كفاءة المعلم هو اختبار رسمي يتم إجراؤه من قبل مكتب التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، والغرض منه هو مقارنة المعلمين على أساس واضح لاختيار الكوادر المؤهلة للبدء في وظيفة التدريس، كما يعد هذا الاختبار شرط أساسي للحصول على التراخيص المهنية للمعلمين في 37 مادة مختلفة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.