موعد اختبارات الفصل الأول 1445 التحريرية والشفوية لكل مرحلة ومتى تنتهي

صرحت وزارة التعليم السعودية عن موعد اختبارات الفصل الأول 1445، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بتنظيم خطة التعليم وفقًا لنظام التقويم الدراسي الخاص بها كما تقرر الوزارة، حيث يعتبر التقويم الدراسي أحد الأدوات الحاسمة في تحقيق جودة التعليم وتنمية المهارات الأكاديمية للطلاب، ويضم التقويم الدراسي سلسلة من الأحداث والأنشطة المحددة على مدار العام الدراسي، والتي تؤثر في تنظيم الأعمال والإجازات الدراسية وأعمال الامتحانات، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا أهم ما أعلنته وزارة التعليم السعودية فيما يخص موعد اختبارات الفصل الأول 1445.

موعد اختبارات الفصل الأول

موعد اختبارات الفصل الأول 1445

وقد بدأ العام الدراسي في شهر أغسطس الماضي، كما يتم تحديد فترات الإجازات والعطلات المدرسية بدقة لتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من التخطيط لفترات الراحة والنشاط الخارجي.تشمل الإجازات المدرسية في أعياد الفطر والاضحى والعيد الوطني ويوم التأسيس وغيرها.

وقد جاء موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول كما يلي:

المرحلة الابتدائية: تبدأ الاختبارات الشفهية والعملية يوم الأحد 16 نوفمبر 2023، وتبدأ الاختبارات الكتابية يوم الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445هـ.

المرحلة المتوسطة: تبدأ الاختبارات الشفهية والعملية يوم الأحد 16 نوفمبر 2023، وتبدأ الاختبارات الكتابية يوم الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445هـ.

المرحلة الثانوية: تبدأ الاختبارات الشفهية والعملية يوم الأحد 21 ربيع الثاني 1445هـ، وتبدأ الاختبارات الكتابية يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1445هـ.

موعد الفصل الدراسي الثاني 1445

وتعمل وزارة التعليم السعودية على أن يكون التقويم الدراسي دقيقًا وشاملاً، كما أنه يأخذ في الاعتبار احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويعمل المسؤولون على تحديث التقويم الدراسي بشكل دوري لمواكبة التطورات التعليمية والتكنولوجية وتحسين أداء الكادر التعليمي، ومواعيد الفصل الدراسي الثاني كما يلي: