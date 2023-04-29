موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1444 وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر بوابة نور

مع إغلاق باب التقديم في حركة النقل الخارجي للمعلمين، حددت وزارة التعليم في المملكة العربية موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي لعام 1444، حيث تساعد تلك الحركة على نقل المعلمين الراغبين في الانتقال إلى منطقة أخرى للتسهيل عليهم، كان التقديم قد بدأ يوم الأحد الموافق 9 إبريل، فيما تم إغلاق باب التقديم يوم الخميس الموافق 27 إبريل الماضي، وذلك من خلال منصة نور الإلكترونية

موعد إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1444

يتم إعلان نتيجة حركة النقل في يوم الموافق 18 مايو، والذي يوافق في التقويم الهجري 28 شوال 1444، وذلك عبر بوابة نور الإلكترونية، بعد أن يتم مراجعة طلبات المعلمين، فيما يتاح للراغبين في تقديم اعتراض أن يقوموا بتقديم الاعتراض بعد إعلان النتيجة من يوم 1 ذو القعدة ولمدة 5 أيام، حيث يتم تقديم الاعتراض عبر بوابة نور، وسيكون اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي لعام 1444 بشكل نهائي يوم 8 ذو القعدة.

طريقة استعلام نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

توفر وزارة التعليم الكثير من خدماتها للمعلمين والطلاب من خلال منصة نور، وذلك من أجل تسهيل الوصول إلى خدمات الوزارة، بعد أن تم إغلاق باب التقديم عبر بوابة نور، يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى نظام نور، في الموعد المشار إليه سابقا بعد اعتماد النتيجة، والاستعلام من خلال الخطوات التالية:

ادخل الى بوابة نور الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول بحسابك.

اختر من القائمة “خدمات شؤون المعلمين”.

اضغط بعدها على “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”.

ستجد النتيجة إما بقبول الطلب أو عدم تحقق الطلب.

موعد فتح باب حركة النقل الداخلي 1444

مع إغلاق باب نقل الخارجي يبدأ البعض من المعلمين في التساؤل عن موعد حركة النقل الداخلي، حيث تحدد حركة النقل الخارجي انتقال المعلم أو المعلمة من قطاعات الإدارة إلى إدارة أخرى، أما عن النقل الداخلي فهو التنقل بين قطاعات الإدارة الواحدة، حيث يبدأ اعلان موعد فتح باب التقديم على النقل الداخلي بعد أن يتم إعلان نتائج النقل الخارجي، فيما يكون التقديم عبر بوابة نور، وإعلان النتائج أيضا من خلال البوابة الإلكترونية، بينما يتم إعلان تفاصيل التقديم ومواعيد إعلان النتيجة والاعتراض فور ظهور نتيجة النقل الخارجي.