موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019







أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية “دبلوم تجارة 3 سنوات و5 سنوات، دبلوم صنايع 3 سنوات و5 سنوات، دبلوم زراعة 3 سنوات و 5 سنوات، والمعاهد الفنية التجارية، والمعاهد الفنية الصناعية، ومعاهد التمريض”.







وأكد الأستاذ سيد عطا مدير عام مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والكليات بأن أقصى موعد لإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 سيكون يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 لخريجي جميع الشهادات من جميع المدارس الفنية بشتى تخصصاتها، وأن الوزارة تعمل فى الوقت الراهن على مراجعة جميع قوائم تسجيل الرغبات.

وأضاف الأستاذ سيد عطا بأن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين المعاهد والكيات المختلفة بتنسيق الدبلومات الفنية سوف تنطلق بعد 24 ساعة فقط من إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم فى جميع الدبلومات الفنية هذا العام بلغ حوالى 194 ألف طالب وطالبة.







وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات قد قام بفتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاته للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر، ثم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني فى الدبلومات الفنية واستمر تسجيل الرغبات مفتوحاً أمام الطلاب حتى يوم الأربعاء الموافق 5 سبتمبر 2019 الساعة السابعة مساءً.