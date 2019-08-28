موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019 واليوم انتهاء التصحيح

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 سوف يتم في غضون أيام قليلة بعد الإنتهاء اليوم من تصحيح جميع أوراق الطلاب في جميع المواد التي تم الإختبار بها في إطار امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/ 2019 حيث تنتهي الكنترولات بعد عدة ساعات من أعمالها في تصحيح اختبارات الدور الثاني حيث يجرى الآن تصحيح المواد التي امتحن الطلاب بها في يوم الإثنين الماضي وهي مواد الاستاتيكا والعلوم البيئية والچيولوچيا والفلسفة والمنطق، ونتابع معكم موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019 والتي تقترب من الظهور بعد الإنتهاء من التصحيح.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019

حيث من المنتظر رفع درجات الطلاب وتجميعها ورصدها بعد الإنتهاء اليوم من كافة أعمال التصحيح، ولم يتبقى سوى بعض الأعمال البسيطة التي لن تستغرق سوى يوم أو يومين على الأكثر حيث صرح مسؤولي الكنترول بالدور الثاني أن النتيجة على مشارف الظهور وربما تظهر مع مطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله.

حيث تجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني هم 124436 طالباً وطالبة، وقد تم تقسيمهم على عدد 287 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية، وقد بدأت امتحانات الدور الثاني لعام 2019 منذ يوم السابع عشر من شهر أغسطس الجاري والذي وافق يوم السبت وانتهت الامتحانات الإثنين الماضي الموافق 26 أغسطس 2019 ومن المنتظر ظهور النتيجة على الفور حتى يستطيع الطلاب الناجحين اللحاق بالمرحلة الثالثة من التنسيق والإلتحاق بالكليات وفقاً لإجمالي الدرجات الحاصلين عليها.