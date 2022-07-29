موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يترقب الكثير من الطلاب والطالبات في الثانوية العامة في كل من الشعبة العلمية والأدبية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وذلك من أجل معرفة الموعد الذي ستقوم فية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتائج الطلاب، وأيضاً الرابط الرسمي الذي ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتجية من خلاله للحصول عليها بواسطة رقم جلوس الطالب.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

انتهت وزارة التربية والتعليم المصرية من اجراء امتحانات الثانوية العامة، وتقوم الوزارة في هذه الفترة بأجراء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب في مختلف الكنترولات التابعة لوزارة التربية والتعليم في كافة المحافظات المصرية، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية بإنة سيتم الإعلان عن النتيجة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، أي من المترقب ظهورها في يوم الخميس الموافق 4 أغسطس القادم، وذلك تبعاً للتصريح الذي إصدرة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في يوم 21 يوليو الماضي.

وأيضاً أكدت الوزارة بإن أمتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة ستكون في شهر أغسطس القادم، حيث ستنقعد الأمتحانات في الفترة ما بين 20 وحتي 30 أغسطس، وسيتم الإعلان عن مواعيد مراحل تنسيق الثانوية العامة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم النتيجة، وأيضاً الحد الأدني للقبول في كل مرحلة.

رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة 2022

بمجرد إن تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة يمكن الحصول عليها بسهولة وذلك من خلال الموقع الخاص بالحصول علي النتيجة، حيث يكون ذلك من خلال القيام بالأتي:-

الذهاب إلي موقع وزارة التربية والتعليم “من هنا“.

اختيار النتيجة من القائمة.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم جلوس الطالب في المربع المخصص له.

النقر علي زر الاستعلام عن النتيجة.

تنتظر حتي يتم عرض لك النتيجة.

ويذكر بإن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أوضح في لقاء تلفيزيوني له بإن المؤشرات الأولية للنجاح تقترب من العام الماضي، وأكد إن عصر حصول الطالب علي مجموع 100% قد إنتهي، وأكد طارق شوقي بإن عمليات التصحيح تسير بشكل منظم، وإن حق الطالب محفوظ سواء كان في تصحيح الأوراق أو في نتيجة الثانوية العامة 2022.