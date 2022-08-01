موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 دور أول على موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

انتهت منذ أيام قليلة امتحانات الثانوية العامة 2021/2022م. وأدى الطلاب الامتحانات التي انتهت بسلام وكانت في مستوى الطالب المتوسط. ومع قرب الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة رصدت محركات البحث زيادة معدلات البحث حول نتيجة الثانوية العامة 2022. حيث يكثف الطلاب وأولياء الأمور الفترة الأخيرة البحث لمعرفة موعد الإعلان عن النتيجة وخطوات الحصول عليها. ومن خلال الفقرات التالية نستعرض لكم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة. وكيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022م

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بكل جهد من أجل الانتهاء من أعمال الكنترول حيث أن النتيجة في مراحلها النهائية من خلال مراجعة الدرجات ومن ثم رصدها لكي يتم اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. والذي صرح مؤخراً أنه من المتوقع أن تكون الدرجات بنفس المعدلات للعام الماضي. وطمئن الوزير الطلاب وأولياء الأمور أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة القادمة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وذلك في الأسبوع الأول من اغسطس. وأضاف وزير التربية والتعليم إن نظام الامتحانات الذي تم اعتماده من قبل الوزارة بداية من العام الماضي أثبت نجاحه وقلل بصورة كبيرة من عمليات الغش. كما أنه يساعد الطلاب في الاعتماد على العقل والتفكير والفهم في تحصيل المعلومة. ولا يركز على الحفظ. وهو الهدف من الامتحانات وفقاً لرؤية الوزارة في إعداد جيل قادر على التفكير وحل المشكلات بشكل علمي. وتابع سيادته أن نتيجة الامتحانات ستكون متوفرة في أقرب وقت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العام 2022

تيسيراً من الوزارة على الطلاب فقد أعلن الدكتور طارق شوقي أن النتيجة ستكون متاحة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتي يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم

الانتقال الي قسم خدمات الطلاب

ثم بعد ذلك الدخول لقسم نتائج الطلاب

نتيجة الثانوي العام 2022

كتابة الاسم وقم الجلوس

الضغط على استعلام لعرض النتيجة

طباعة النتيجة من خلال الموقع.

تأكيد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم على ان يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الاول من أغسطس الجاري أي بعد الانتهاء مباشرة من عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الجلوس