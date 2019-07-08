موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من موقع الوزارة الرسمي.. وإحصاء نسب النجاح داخل الكنترولات

انتهت وزارة التربية والتعليم من تصحيح الكثير من المواد المختلفة سواء علمي أو أدبي، وجاء ذلك على لسان الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس إمتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للإمتحانات، والذي أشار على نسب النجاح داخل كنترولات التصحيح؛ حتى يطمئن طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019، وحاول بقدر الإمكان أن يحصي عدد الناجحين والحاصلين كذلك على الدرجات النهائية في كل مادة على حدة، وكان البيان كالآتي.

نسب النجاح في الكنترولات

جاءت في المقدمة مادة اللغة العربية، والتي قد وصلت نتيجة العينة العشوائية فيها نحو 19 ألفًا و560 طالبا وطالبة، حصل منهم على الدرجات النهائية 53 طالب وطالبة فقط.

وفي إمتحان اللغة الإنجليزية، كانت نتائج العينة المصححة بشكل عشوائي قد بلغت 19 ألف و535 ورقة، أسفر عنها نجاح سبعة عشر ألفاً و750 طالب وطالبة، حصل على الدرجات النهائية منهم فقط 119.

المواد العلمية

صرح عبد الحكم عن نسبة النجاح في المادة العشوائية المصححة لمادة الإستاتيكا أو كما يطلق عليها الرياضة التطبيقية، التي قد بلغت ثلاث آلاف وثماني مائة وستة وخمسون ورقة، ليكون عدد الطلاب الناجحين 3 آلاف و314 طالب وطالبة على أنحاء الجمهورية، أي بنسبة 85.1% من إجمالي العينة، وحصل 153 من الطلاب على درجة النجاح النهائية.

وكانت العينة العشوائية أيضاً لمادة الفيزياء قد وصلت إلى 13 ألف و638 ورقة، إنتهت بنجاح 11 ألف و646 طالب وطالبة، أي بنسبة 85.4%، وقد حصل على الدرجة النهائية فيها ستمائية وستة وعشرون طالب وطالبة.

وكان إمتحان الكيمياء قد بلغت فيه النسبة العشوائية نو 13 ألف و373 ورقة، نتج عنها نجاح 11 الف و154 طالب وطالبة أي بنسبة نجاح بلغت 83.4%، وحصل 992 من الطلاب على الدرجات النهائية.

المواد الأدبية

وجاءت في مقدمة المواد الأدبية، مادة التاريخ، والتي قد بلغت فيها نسبة التصحيح العشوائية نحو 10 آلاف ورقة و376، أسفرت بنجاح 8 آلاف و116 طالب وطالبة أي بنسبة وصلت إلى 78.2%، وحصل على الدرجة النهائية 59 طالب وطالبة.

أما عن مادة الفلسفة والتي قد شهدت نجاحاً كبيراً، فقد تم قطع شوطاً فيها من التصحيح بلغ عدده 10.351 ورقة، أسفرت بنجاح 9.737 طالب وطالبة، أي بنسبة 94.1%، وحصل 1.321 طالب وطالبة على الدرجات النهائية.

والعينة العشوائية لمادة الجغرافيا السياسية قد بلغت 10 آلاف و351 ورقة إمتحانية، بلغ فيها نسبة النجاح نحو 94.9% أي بمعدل 9.824 من الطلاب، وحصل ربعمائة وثلاثون طالب وطالبة على الدرجات النهائية.

أما عن المادة الأجنبية الثانية، فقد تم الإنتهاء من تصحيحها، وقد بلغت نسبة النجاح فيها 98.7% من العينة العشوائية البالغة 17 ألفًا و481 ورقة.

وإختتاماً بمادة علم النفس وعلم الإجتماع، والتي قد بلغت نسبة النجاح فيها 95.5% من العينة العشوائية المصححة التي بلغت 10 آلاف و351 ورقة، أي بمعدل نجاح 9.888 طالب وطالبة حصل منهم على الدرجة النهائية 473 فقط.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع الوزارة

وفي الحقيقة لم يبد “عبد الحكم” موعداً محدداً لظهور نتيجة الثانوية العامة، ولكن أشار أنها سيتم الإعلان بعد النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حينما يعتمدها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وقد بدأ مكتب التنسيق منذ يومان في إستقبال الطلاب الذين يقدمون على إختبارات القدرات للقبول في الكليات المختلفة “الفنون الجميلة والتطبيقية، والتربية، والإعلام”،