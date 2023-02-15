موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني بالسعودية 1444 هجري

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن التعديلات التي تغيرت بالنسبة للتقويم الدراسي بالسعودية لعام 1444 هجري، حيث يعتبر الآن الحدث الأهم بالنسبة لجميع الطلاب وأولياء الأمور هو معرفة جميع المواعيد المتعلقة ببداية إجازة الترم الثاني ونهايتها والإجازات المطولة به، وسوف نعرض كافة الأمور المتعلقة بجدول الإجازات المطولة.

موعد اختبارات نهاية الترم الثاني بالسعودية

تبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الاحد الموافق 19 فبراير وسوف نعرض الجدول بالتفصيل كما يلي:-

الأحد الموافق 19 فبراير لعام 2023 سوف تبدء الإمتحانات المعملية والشفوية.

الأحد الموافق 26 فبراير لعام 2023سوف تبدء الإمتحانات التحريرية لجميع المواد.

وبعد الإنتهاء من الإمتحانات التحريرية تبدء إجازة الفصل الدراسي الثاني والتي مدتها 10 أيام فقط.

موعد إجازة الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسعودية العديد من الأمور المتعلقة بشأن اجازه الترم التاني 1444، فأكدت على أنها تبدء يوم 2 مارس 2023 والموافق يوم 10 من شعبان 1444هجري.

كما أوضحت أيضا أن الإجازة سوف تنتهي يوم الأحد الموافق 12 من شهر مارس 2023 الموافق يوم 20 شعبان 1444 هجري، وذلك الموعد يعتبر بداية للفصل الدراسي الثالث بالمملكة.

جدول الاجازات المطولة

يشمل الفصل الدراسي الثانيبالسعوظية على العديد من الإجازات والتي سوف نعرضها بالتفصيل ما يلي:-