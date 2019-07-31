نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق الدور الأول علمي وأدبي بنين وبنات|| موقع ناجح لرفع نتائج وموقع ايرث لينك

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق،صرحت وزارة التربية في العراق على أن نتائج السادس الإعدادي العراق 2019، سيتم رفعها خلال لحظات على كافة المحافظات تباعا، حيث تم رفع نتائج السادس محافظة الكرخ الأولى، والنتيجة لكافة الفروع والأقسام، حيث رفع وتحميل نتائج السادس الإعدادي سيكون من خلال وكالة الأنباء العراقية وموقع وزارة التربية وموقع ناجح والسومرية نيوز، وشبكة أخبار الناصرية و موقع ناجح لتحميل نتائج المحافظات وايثلينك وعدد كبير من المواقع الإخبارية المتنوعة .

نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق

أوضحت وزارة التعليم على أن نتائج الصف الثالث الإعدادي لكافة الطلاب والطالبات سوف تكون متوفرة من صباح اليوم الاربعاء الموافق 31 يوليو في تمام الساعة 2 ظهرا، وسيتمكن الطالب من الحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس والاسم، حيث أن موقع ناجح من المواقع التي ترفع عليها النتائج ويقوم الطلب بتحميلها بعد وضع اسمه ورقم جلوسه.

نتيجة السادس الإعدادي 2019

وأشارت وزارة التعليم على أنها سوف تطرح موقع إلكتروني تنشر من خلاله النتيجة، بجانب موقع ناجح، وموقع ايثرلينك، وغيرهم من المواقع الإخبارية الأخرى، ومن خلال ذلك المقال سوف نطرح لكافة الطلاب موقع مباشر يتم عن طريقة استعلام نتيجة الثالث الإعدادي، حيث أن المواقع تتمثل في الأتي:

موقع ناجح السادس الإعدادي 2019

قام وزير التربية قصي السهيل من خلال زيارته الأخيرة لمراكز الفحص لنتائج السادس الإعدادي، بأنه يوجد نتائج مبشرة بالخير في تصحيح دفاتر مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية لكافة طلاب الصف السادس الإعدادي، ويجب على الطالب الحصول على 43 درجة للنجاح في المادة الواحدة فيما فوق، حيث يمكن لطلاب السادس العراقي في الضغط على الروابط السابقة بأعلى المقال والاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر لجميع المحافظات العراقية .