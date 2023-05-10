مواعيد القبول الإلكتروني بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، عن مواعيد القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في العاصمة السعودية “الرياض”، وذلك من خلال نشر الجدول الزمني الخاص ببوابتي قبول كلا من: الطلاب والطالبات، وقد طالبت اللجنة جميع الراغبين في التقديم بضرورة الدخول على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، ثم الاطلاع على مواعيد التقديم والإغلاق وكيفية استكمال إجراءات القبول، وما هي شروط ومعايير القبول، بالإضافة إلى التخصصات المتاح التقديم فيها.

طريقة التقديم في بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب

يتم تسجيل الدخول الى الموقع الإلكتروني للبوابة

سيكون متاحا في الصفحة أمامك: تقديم جديد أو الدخول الى تقديم سابق

يجب العلم أن الطالب سيقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة،ويجب التأكد تماما من صحتها.

بيان بأسماء الجامعات الحكومية في الرياض

جامعة الملك سعود.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

مواعيد القبول الطلاب والطالبات

ستكون مواعيد القبول والإغلاق على النحو الآتي:

بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب في :

يوم السبت (27 /12/ 1444هـ الموافق 15 /7/ 2023).

أما الإغلاق فسيكون في :

يوم الأربعاء (1 /1/ 1445هـ الموافق 19 /7/ 2022) الساعة 12 ظهراً،

بدء التقديم على بوابة قبول الطالبات في :

يوم الأحد (28 /12/ 1444هـ الموافق 16 /7/ 2023)

أما الإغلاق فسيكون في:

يوم الخميس (2 /1/ 1445هـ الموافق 20 /7/ 2023) الساعة 12 ظهراً.

أهم المعلومات والأسئلة الشائعة حول التقديم:

منع الطلاب المقيدين:

حيث أن الأنظمة تمنع الطالب المقيد من التقدم للجامعة أو الكلية التقنية المقيد بها.

إعادة القيد:

يمكن للطالب المنقطع أن يقوم بإعادة قيده في جامعته، بشرط أن يتم ذلك خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد (فصلين دراسيين للكلية التقنية)

ولكن في حالة كانت المدة تزيد عن أربعة فصول ولم يكن مفصولاً من جامعته (فصلين للكلية التقنية) فيتم التقديم كطالب مستجد.

إعادة التقديم للطالب المفصول:

في حالة فصل الطالب لأسباب تعليمية، لا يحق له إعادة التقديم لنفس جامعته أو الكلية التقنية ولكن يمكنه التقدم للقبول في غيرها من الجامعات.

منع تقديم من تجاوز خمس سنوات:

حيث تقضي الأنظمة أيضا بمنع قبول من مر على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة زمنية تزيد على خمس سنوات.

#جامعة_المجمعة

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات علماً ان قبول الطالبات لجامعة المجمعة سيتم الإعلان عنه لاحقاً

لمزيد من المعلومات على الرابط ادناهhttps://t.co/pqJq19jBr1 — عمادة القبول والتسجيل (@muedudar) May 9, 2023

ما معنى أن القبول سنوي؟

معناها أن القبول مرة واحدة فقط في بداية العام الدراسي، ما عدا الكليات التقنية ، حيث يوجد بها فترة قبول مرة أخرى خلال الفصل الدراسي الثاني .

هل هناك أولوية في القبول عند التقديم المبكر؟

لا يوجد هناك أولوية في القبول طبقا لموعد التقديم، فلا يوجد فرق بين التقديم في أول يوم أو أخر يوم في المواعيد المتاحة.

هل الأولوية في القبول للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام؟

لا يوجد أولوية حيث أن من شروط القبول إلا يكون قد مضى على حصوله عليها مدة 5 سنوات، ما عدا الكليات التقنية و التي تعطي بالفعل أولوية في القبول حسب سنة الثانوية العامة.