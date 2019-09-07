مواعيد الدراسة والامتحانات والاجازات للعام الدراسي 2020







أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 / 2020 م , حيث تم حديد موعد الدراسة وايام الدراسة الفعلية والاجازات ومواعيد الامتحانات لجميع الالمراحل والصفوف التعليمية , لطلاب التعليم ما قبل الجامعى .







تبأالدراسة يوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019 لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول ولثاني الابتدائي , حيث يتم تطبيق النظام التعليمي الجديد عليهم , فيما ينتظم طلاب وطالبات باقي الصفوف والمراحل التعليمية في الدراسة للعام الجديد بدءاً من السبت 21 سبتمبر 2019.







تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي من السبت 11 يناير وحتى يوم الخميس 23 يناير 2020 , ويتخلل ايام الدراسة خلال الفصل الدراسي الاول اجازة نصر يوم الاحد 6 اكتوبر 2019 , والمولد النبوي الشريف يوم السبت 9 نوفمبر 2019 , وعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 .

تكون ايام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الاول بعد استبعاد ايام الجمع والاجازات الرسمية 111 يوم لطلاب رياض الاطفال والاول والثاني الابتدائي , والمراحل الاكبر 94 يوماً.







تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2020 وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020 .

يعود جميع الطلاب من كل المراحل التعليمية للدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020 .







تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءاً من يوم السبت 2 مايو , والدبلومات الفنية بدءاً من السبت 16 مايو , أما طلاب الثانوية العامة يكون اول ايام امتحانات الدور الاول يوم 6 يونيو 2020 .

يتخلل ايام الدراسة في الفصل الدراسة الثاني ايام اجازات ةعطلات رسمية حيث يوم الاثنين 20 ابريل الاحتفال بيوم شم النسيم , ويوم السبت 25 ابريل نحتفل مصر بعيد تحرير سيناء , والجمعة 1 مايو عيد العمال , والاحتفال بعيد الفطر المبارك من السبت 23 مايو وحتى الثلاثاء 26 مايو 2020.

تكون ايام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني بعد استبعاد ايام الجمع والاجازات الرسمية 94 يوم لطلاب رياض الاطفال والاول والثاني الابتدائي , والمراحل الاكبر 96 يوماً.