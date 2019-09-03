مواعيد الامتحانات والأجازات للمعاهد الازهرية 2020
أعلن الازهر الشريف عن مواعيد الامتحانات ( فصل دراسي اول وثاني ودور ثان ) والاجازات لصفوف النقل والشهادات لمراحل التعليم الازهري المختلفة إبتدائي وإعدادي وثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020 م .
سيبدأ العام الدراسي هذا العام لجميع المراحل التعليمية بالازهر الشريف يوم السبت 21 سبتمبر 2019, وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2020 , ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020
وجاءت المواعيد على النحو الاتي :
المرحلة الابتدائية
صفوف النقل الابتدائي
فصل دراسي أول يوم الاثنين 23-12-2019
فصل دراسي ثاني يوم الخميس 16-4-2020
دور ثاني يوم السبت 4-7-2020
الشهادة الابتدائية
فصل دراسي أول يوم الاربعاء 15-1-2020 م
فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 12-5-2020
دور ثاني يوم السبت 8-8-2020
المرحلة الإعدادية والثانوية
صفوف النقل ( الاول والثاني الإعدادي / الاول والثاني الثانوي ) ومعاهد البعوث الاسلامية
فصل دراسي اول الاثنين 30-12-2019
فصل دراسي ثاني الاحد 26-4-2020
دور ثاني الثلاثاء 11-7-2020
الشهادة الإعدادية
فصل دراسي أول يوم الاربعاء 15-1-2020 م
فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 12-5-2020
دور ثاني يوم السبت 8-8-2020
الشهادة الثانوية الازهرية / الشعبة الإسلامية / إعدادية البعوث / ثانوية البعوث
الدور الاول السبت 30-5-2020
الدور الثاني السبت 22-8-2020
معاهد القراءات
دور اول الاحد 26-4-2020
دور ثاني السبت 11-7-2020
شهادة القراءات ( تجويد / عالية / تخصص )
دور أول يوم الثلاثاء 12-5-2020
دور ثاني يوم السبت 8-8-2020
موعد مسابقة القبول لمعهد القراءات يوم السبت 12-9-2020م