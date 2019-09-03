أخبار التعليم

مواعيد الامتحانات والأجازات للمعاهد الازهرية 2020

بواسطة محمد عبد الرازق 0

أعلن الازهر الشريف عن مواعيد الامتحانات ( فصل دراسي اول وثاني ودور ثان ) والاجازات لصفوف النقل والشهادات لمراحل التعليم الازهري المختلفة إبتدائي وإعدادي وثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020 م .



سيبدأ العام الدراسي هذا العام لجميع المراحل التعليمية بالازهر الشريف يوم السبت 21 سبتمبر 2019, وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2020 , ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020



وجاءت المواعيد على النحو الاتي :

المرحلة الابتدائية 



صفوف النقل الابتدائي 

فصل دراسي أول يوم الاثنين 23-12-2019



فصل دراسي ثاني يوم  الخميس 16-4-2020

دور ثاني يوم السبت 4-7-2020

الشهادة الابتدائية 

فصل دراسي أول يوم الاربعاء 15-1-2020 م

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 12-5-2020

دور ثاني يوم السبت 8-8-2020

المرحلة الإعدادية والثانوية

صفوف النقل ( الاول والثاني الإعدادي / الاول والثاني الثانوي ) ومعاهد البعوث الاسلامية

فصل دراسي اول الاثنين 30-12-2019

فصل دراسي ثاني الاحد 26-4-2020

دور ثاني الثلاثاء 11-7-2020

الشهادة الإعدادية

فصل دراسي أول يوم الاربعاء 15-1-2020 م

فصل دراسي ثاني يوم الثلاثاء 12-5-2020

دور ثاني يوم السبت 8-8-2020

الشهادة الثانوية الازهرية / الشعبة الإسلامية / إعدادية البعوث / ثانوية  البعوث

الدور الاول السبت 30-5-2020

الدور الثاني السبت 22-8-2020

معاهد القراءات 

دور اول  الاحد 26-4-2020

دور ثاني السبت 11-7-2020

شهادة القراءات ( تجويد / عالية / تخصص )

دور أول يوم الثلاثاء 12-5-2020

دور ثاني يوم السبت 8-8-2020

موعد مسابقة القبول لمعهد القراءات يوم السبت 12-9-2020م

 

 

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محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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