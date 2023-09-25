مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445 لجميع المراحل داخل المملكة… وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني

تزايدت محركات البحث خلال هذه الفترة عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1445 لجميع المراحل، حيث تم تأجيل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول إلى يوم الأحد المقبل الموافق 16 من ربيع الأول 1445، وذلك بسبب تزامنها مع احتفالات اليوم الوطني، وقامت وزارة التعليم السعودية بتحديد مواعيد جميع الاختبارات بشكل رسمي، كما تم تحديد موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني.

صورة لأحد الطلاب أثناء أداء الاختبار _مصدر الصورة: منصة إكس

مواعيد الاختبارات النهائية

اختبارات أعمال السنة “اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول” في يوم الأحد الموافق 16 من ربيع الأول 1445 في جميع المدارس.

الاختبارات الشفوية والعملية يوم الثلاثاء الموافق 23 من ربيع الثاني 1445.

اختبارات الفصل الدراسي الأول للتعليم المدمج يوم الأحد الموافق 21 من ربيع الثاني 1445.

اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع مراحل التعليم بداية من يوم الأحد الموافق 28 من ربيع الثاني 1445.

على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بعد نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16 من نوفمبر 2023، والموافق 2 من جمادى الأولى 1445.

بداية الفصل الدراسي الثاني

كما حددت وزارة التعليم السعودية بداية الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد الموافق 12 من جمادى الأولى 1445، والموافق 26 من نوفمبر 2023، وينتهي هذا الفصل بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 12 من شعبان 1445، والموافق 22 من فبراير 2024.