من هنا.. استعلم عن رابط الاطلاع على نتائج البكالوريا سوريا 2022

أقبل الطلاب خلال الفترة الجارية للبحث عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 إذ أنها من أهم المواضيع خلال الفترة الجارة بعد الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة من قبل الجهات المعنية وتستعد وزارة التعليم وتضع لمساتها النهائية من أجل الإعلان عن نتائج البكالوريا سوريا 2022، يأتي ذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء اختبارات البكالوريا في سوريا منذ منتصف يوليو 2022، في 2249 مركز في كل محافظات سورية.

الاستعلام عن نتائج البالكوريا 2022 الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التعليم السورية عن رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة السورية من أجل الإطلاع على نتائج البكالوريا 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات.

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية.

اضغط على أيقونة اختبار نتائج البكالوريا سوريا 2022.

يجب كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الأسم.

انقر على زر عرض النتائج.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة السورية

وكانت مصادر مطلعة في وزارة التعليم السورية كشفت عن موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2022 لتتوقع أن يتم الإعلان عنها في اليوم العاشر من شهر يوليو الجاري من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب